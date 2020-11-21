心理測驗│睇到男人臉代表想要愛情？　一圖測你目前最渴望甚麼

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有時為生活營營役役太久, ，或許會忘掉自己真正想要甚麼，以及為甚麼會流連在此處。此時不妨用心理測驗看清自己的想法，勇敢追求最渴望的東西。

👇👇👇下圖包含3種元素，它們各有解讀，請憑直覺選出第一眼看見的答案。👇👇👇

請憑直覺選出圖中第一眼看到的東西。（網上圖片）

A. 男人的臉

B. 女人裸體

C. 大象

👇👇👇不準偷看👇👇👇

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👇👇👇同場加映：一張圖踢爆你隱藏性格👇👇👇

你第一眼在圖中看到甚麼動物？（網上圖片）

圖中同時隱藏多種動物，它們各自有不同解讀，請憑直覺選出當中第一眼看到的動物。

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👇👇👇同場加映：9條問題準確測潔癖指數👇👇👇

有時過份要求整潔，可能會讓內心充滿焦慮。（電視劇《逃避雖可恥但有用》劇照）

👇👇👇你的潔癖程度有多高？（點擊第一張圖開始測試）👇👇👇

提示：記低9條問題的答案

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不准偷看

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👇👇👇同場加映：最怕雨水淋濕身上哪種物品？　3個選擇測你何時脫單👇👇👇

A. 衣服

B. 鞋子

C. 髮型

👇👇👇點圖看你何時脫單！👇👇👇

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