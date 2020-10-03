艇邊浪漫求婚變爆笑場面　男子下1秒遭踢落水　網民最關心呢件事

在搖搖盪盪的小艇上向心愛的人求婚，應是人生最浪漫一刻，但下1秒竟演變成爆笑「悲劇」？近日外國網上瘋傳1段短片，顯示1名男子站在艇上向另1艘艇的女友求婚，2人溫馨擁抱後，卻因女方在艇上突如其來的摔倒，變成世紀級搞笑求婚場面，引來網民熱議，紛紛表示「這是我見過最好笑的時刻」。

完成求婚後，因女方在艇上突如其來的摔倒，令事件由浪漫變爆笑。（Twitter影片截圖）

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網絡流傳的短片由英國倫敦的攝影師Theo Shantonas拍攝，只見1名男士由碼頭走上停泊在湖上的小艇，然後沿着艇邊緩緩走旁邊另1艘紅白色小艇旁，當時其女友正站在紅白色小艇上，男子覻準時機從褲袋中取出戒指求婚。

逐格睇：女友一腳踢男友跌落水過程😆😅▼▼▼

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女方隨即露出驚喜的神情，立即表示答允，雙方立即擁抱並來個深情一吻，詎料女友疑不慎踩到油門，令小艇突然駛前，她則失衡向後倒，倒下時腳朝天踢起，意外踢到男友的臉，將他踢到掉進水中。

Shantonas將片段放上Twitter，已有多達22.4萬次觀看，網民看完都爆笑說「必定是最難忘的求婚」、「真係拍戲咁拍」，但更人多關注是「戒指有不見嗎？套到女方手指未？」。攝影師其後表示，很感恩所有人都平安無事，女方更答應了求婚呢。

同場加映：美國導演神級求婚

今時今日一句「嫁給我」已經不足夠，有美國導演Lee Loechler請來動畫師，用半年時間改編女友最愛的動畫《睡公主》（Sleeping Beauty），將女友變主角，自己變成王子，完美改編戲中情節，被網民封為神級求婚教材▼▼▼

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不過人人都求浪漫，你估人人都識浪漫咩，以下就有個港男求婚失敗，仲搞到分手的例子▼▼▼