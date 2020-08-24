求婚要考牌｜男友稱有新歡提分手是鋪路求婚？　中大女嬲爆拒婚

【拍拖 / 外遇 / 第三者 / 分手 / 求婚】不少女生都夢想另一半會花盡心思籌備令人難忘的的求婚儀式，但現實和夢想總有距離，有女生在網上分享「玩大咗」的求婚經歷，令感情出現裂痕。女生表示於中大認識男友並拍拖，指男友數星期前表現有異，之後更表示已有新歡並提出分手，令樓主傷心至極。 沒料男友其後再找樓主，聲稱提出分手只是求婚計劃的一部分，目的是令她「由谷底去返天堂」，對求婚更加深刻。樓主感到「被玩」非常憤怒，憤然拒絕結婚，網民亦紛紛認同其做法，更質疑男友並非真心求婚。

男友突然表現冷淡，並坦白發生外遇提分手，令樓主傷心至極。(《紀念日》劇照)

該名女網民早前投稿至facebook專頁「CUHK Secrets」，指與男友在中大相識，已拍拖6年，雙方感情穩固，「不嬲覺得大家好夾，佢對我好好，心裏面都覺得將來會同呢個人一世」。

不過數星期前男友突然表現冷淡，曾特意到洗手間聽電話，似是有所隱瞞，「問佢係邊個嚟㗎咁緊張嘅，佢就話係同事傾公事」，又減少回覆訊息的次數，甚至突然「放飛機」未能陪伴她，「咁我就問下佢最近係咪工作壓力大，佢都無點覆我」。直至約1星期前，男友突然向樓主提分手，更直認自己已有新歡，令她非常傷心。

她指分手後晚晚失眠，直接影響身體，花了一段時間終於振作，「下定決心要試下move on，唔好畀自己情緒差落去」，沒料這時男友卻突然找她……



👇👇👇男友突然現身👇👇👇

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不少網民看過樓主的故事都直接勸分，認為男友的行為非常幼稚而且不成熟，「成件事唔係玩大咗咁簡單，而係你睇到這個男人，處理事情唔成熟，甚至乎好自私，無顧及你嘅感受」、「唔識得尊重人嘅人唔值得你付托終身，佢無試過企喺你角度諗，仲要傷到你咁盡都唔覺得自己錯，仲覺得自己好勁好偉大，帶你來回谷底上天堂，一個字：fatal」。

亦有網民質疑，男友所做一切並非只是為了求婚，而是結識新歡後感反悔，「真心愛妳嘅唔會推妳落谷底，肯定喺出面俾第二個人玩完搵個離譜藉口啫」、「肯定就係佢有偷食㗎啦，點解咁快返嚟先至最值得研究一下」。

網民咁睇：

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同場加映：【愚人節玩分手】