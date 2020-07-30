求婚片錄足3年都係同一句感動逾萬網民　原來相戀半年就認定對方

時間就是愛情最好的見證，網上流傳一段求婚影片，男生和女生在2016年認識，2017年初開始拍拖，相戀半年後男方已經認定女生是他要娶的人，並且由那時開始拍片，每次短片的最後他都會說一句：「王園園，嫁給我吧！」一直拍了3年，近日男子終於把影片剪輯在一起，正式求婚。網民見證男子的恆心紛紛表示感動。

從2017年7月31日楊沛和王園園第一次到青海旅遊開始，楊沛每次拍攝都會在最後說一句「王園園，嫁給我吧！」（微博圖片）

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男子楊沛的求婚影片4月初在他的微博貼出，近日因被轉載而在網上瘋傳。這段的求婚影片跨越3年的時間，從2017年7月31日楊沛和王園園第一次青海旅遊開始，紀錄兩人一同走過的地方，例如杭州、武漢、首爾等。

大部份的畫面都是楊沛獨自對着鏡頭說話，他會說出日期、地點、女友王園園在做什麼等等，有時他會叫女友向鏡頭揮手，然後又獨自走開向鏡頭說悄悄話。

本來都是普通紀錄旅遊的影片，想不到原來楊沛和女友每到一個地方旅遊，，他都會偷偷對着鏡頭說一句：「王園園，嫁給我吧！」影片紀錄了楊沛在不同的時間地點最少說了9次「嫁給我吧！」，而最後的畫面是回到3年前他和女友第一次旅遊的時候，原來男子早在這一天就想娶她，讓不少網民大呼感動。

兩人是各自在兩架旅遊巴上舉行「無接觸式的求婚」。（微博圖片）

據了解，楊沛原定於2020年1月在女友生日當天向她求婚，但因為王園園是武漢人，今年1月王園園從北京回到武漢便遇上封城，所以楊沛的求婚不得已延遲。直至4月，他們終於舉行了求婚儀式，不過由於是防疫期間，他們各自在兩架旅遊巴上舉行「無接觸式的求婚」，楊沛透過車窗向王園園遞出戒指，雖然未能為她戴上但也令人感到幸福。