特朗普瞓棺材圖再瘋傳　《阿森一族》曾澄清　網民籲試漂白水療法

【美國大選／特朗普確診／第一夫人】繼高級顧問希克斯（Hope Hicks）10月1日確診新冠肺炎之後，美國總統特朗普（Donald Trump）在當地時間10月1日於Twitter宣布與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）一同檢驗確診，並將會作出隔離。事件正值大選拉票期，引來大批網民於Reddit及Twitter熱烈討論，但大部份都幸災樂禍，甚至直言：「終於到你中啦咩？」又提議特朗普可以親身試驗他早前提及的注射漂白水療法。

特朗普確診消息傳出後，網民紛紛貼出《阿森一族》「特朗普」躺在棺材內的畫面，其實《阿森一族》官方早前已澄清該圖並非來自動畫，而是網上流傳的假圖，（網上圖片）

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特朗普於美國時間10月1日在Twitter宣布與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）一同檢驗確診新冠肺炎，事件受到全球關注，網民亦熱烈討論，但留言似乎是喜多於悲，更像是幸災樂禍。

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特朗普確診消息傳出後，網民紛紛貼出《阿森一族》「特朗普」躺在棺材內的畫面，笑言動畫的預言又中。其實該圖片數月前已在網上流傳，《阿森一族》官方早前已澄清並非來自動畫，而是網民惡搞的假圖。雖然圖片不知出處，但當時有網民預言特朗普會在今年8月27日死亡，最後一切都是網絡傳說，不攻自破。

特朗普於10月1日在Twitter宣布自己與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）一同檢驗確診新冠肺炎。（資料圖片）

不過，亦有支持特朗普的網民祝福他早日康復，又指天佑好人，希望特朗普能在大選中勝出，成功連任繼續執政。

（Twitter、Reddit）

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