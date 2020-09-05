美國大選｜8張圖看清特朗普、拜登支持者　「他不是Trump」成理由

【美國大選民調2020】美國總統選舉將於2020年11月3日舉行，現任總統特朗普（Donald Trump）和主要對手、前副總統兼民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）將爭奪任下一屆美國總統。《香港01》從近日美國大選民意調查發現，雙方支持者投票取向關注點不同，但有趣的是，超過一半拜登支持者表示，支持拜登原因是「他不是特朗普」。

先看看美國大選重要日子（點小圖放大看）▼▼▼

【美國大選】歐洲賭盤賠率風向轉變 特朗普贏面超越拜登

距離美國大選尚有2個月，特朗普與拜登對碰愈來愈激烈，「美國大選」的相關選項在Google Trends搜尋熱度亦有上升趨勢。

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美國皮尤研究中心（Pew Research Center）於2020年7月至2020年8月，透過在線和電話分別調查了11,001和1750名美國成年人，當中分別有9114和1455名登記選民，以了解他們對美國大選的意見。

《香港01》從皮尤研究中心數據看到，是次調查53%受訪者表示，如果今天舉行選舉，將投票支持或傾向投予拜登，支持或傾向投予特朗普的則有45%，可見拜登目前在民調中稍稍佔優。

美國皮尤研究中心（Pew Research Center）網站截圖。

是次調查有趣之處，是雙方支持者支持特朗普或拜登的原因千奇百怪，例如傾向投票予拜登的人，最常提及的原因是「反對特朗普」，數字上遠超其領導能力和候選人表現；至於支持特朗普的人，原因則大不同，令人意想不到。

特朗普/拜登支持者支持原因逐項睇▼▼▼

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這項調查採用開放式問題，問受訪者支持或傾向支持特朗普原因。項目總數大於100%，是因為受訪者有多項答案。

不過，距離美國大選還有2個月時間，根據過往經驗，愈近大選變數愈大，民調指數亦不斷有變化，選情隨時逆轉，《香港01》會繼續跟進。

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▼▼▼ 10張圖看清中國糧食現況 ▼▼▼

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餘下2張中國糧食情況圖可看：

習近平制止餐飲浪費 10張圖看清中國糧食實況 今年夏糧產量增？