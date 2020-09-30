美國大選｜首場辯論六成人撐拜登贏　數據顯示特朗普「重演歷史」

【美國大選2020／總統候選人辯論】美國大選將於11月3日舉行，總統特朗普（Donald Trump）與主要對手、前副總統兼民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）將競逐總統寶座，兩人於香港時間9月30日早上進行首場總統候選人辯論，雙方在台上針鋒相對，拜登狠批特朗普處理新型冠狀病毒疫情不力、試圖製造種族分裂，為「有史以來最差美國總統」。特朗普反擊拜登兒子亨特（Hunter Biden）涉利益輸送的醜聞，又斥對方從政47年來毫無作為。辯論期間，特朗普幾乎所有時間都打斷拜登和主持人華萊士（Chris Wallace）的說話，不少美國媒體都以「混亂」形容這場90分鐘的辯論。 辯論結束後，美國有線新聞網絡（CNN）進行電話調查，訪問了568名登記選民，60%受訪者認為拜登勝出辯論，認為特朗普勝出的僅得28%。不過，對比2016年大選首場辯論時，只有27%受訪者認為特朗普會勝出，認為希拉里勝出的則多達62%，當時特朗普同樣經常打斷希拉里發言，難道他意圖「重演歷史」？《香港01》整理了辯論結束後15分鐘，Twitter網民對辯論的關注點，發現網民使用「Debate2020」標籤（hashtag）的同時，使用「Trump」標籤次數遠多於「Biden」，反映網民對特朗普關注度遠高於拜登，惟對特朗普的留言多是負面。

美國首場總統候選人辯論場面▼▼▼

+ 13 + 13 + 13

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

美國有線新聞網絡（CNN）民調顯示，60%受訪者認為拜登於首場辯論的表現較佳，比認為特朗普較佳的多出32%。不過，特朗普今次在辯論時的表現和事後民調數據，均與2016年大選高度相似，當年特朗普在首場辯論同樣差劣，只有27%受訪者認為他勝出，認為希拉里勝出的則多達62%，當時特朗普亦經常打斷希拉里發言，令不少選民不滿其搶對白作風，但最終特朗普卻勝出選舉。

特朗普和拜登Facebook專頁網民對首場辯論反應

《香港01》整合今早9時至11時特朗普和拜登Facebook專頁分別34及6個帖文的網民反應，見到兩個專頁的「讚好」數都是最多，分別有814,539及297,665個；第2多同樣是「心心」數，分別有109,734及113,358個。

特朗普Facebook專頁網民反應▼▼▼

在特朗普專頁中，「讚好」數和「心心」數最多的是貼出辯論片段，特朗普於片中指拜登不聰明，在大學讀書成績是最差，帖文又寫道特朗普於任總統47個月內所做的政績比拜登從政47年來多，此帖文有逾12萬個「讚好」和近3萬個「心心」，網民留言讚揚特朗普於辯論中表現出色，滿意他於一直追擊拜登。

拜登Facebook專頁網民反應▼▼▼

在拜登專頁中，最好反應的是他批評特朗普為「有史以來最差美國總統」的帖文，「讚好」有逾16萬個。「心心」最多的是拜登與腦癌逝世長子博（Beau Biden）對望的照片，帖文寫到博不是失敗者，「心心」有逾6萬個；該帖文是回應特朗普早前稱戰死的美軍都是失敗者，而博曾於伊拉克戰爭服役，不少網民給予「心心」都是支持拜登，讚揚博是「英雄」，為他感到驕傲。

美國大選2020專頁 | 香港01

地圖中的美國：這究竟是怎樣的國家？

Twitter網民對首場辯論反應

使用「Debate2020」標籤同時會使用的其他標籤▼▼▼

《香港01》亦整理辯論結束後15分鐘，Twitter網民對辯論的關注點，發現網民使用「Debate2020」標籤的同時，同時會使用的標籤最多的是「Trump」，有4134個，第2多的是「Debate」有3990個，「Biden」則排第3有1671個，另有數個標籤都是粗口。

不少Twitter網民都批評整場辯論如小孩之間的鬧劇，指兩名候選人都猶如「小丑」，又批評特朗普一直打斷拜登發言，甚至打算將拜登向特朗普說的「Will you shut up, man？」（你可否閉嘴）印在衣服上，為拜登籌款。總括而言，網民使用「特朗普」標籤比「拜登」，多是不滿他令整場辯論變得十分混亂。

使用「Debate2020」標籤同時會標籤的名人▼▼▼

網民使用「Debate2020」標籤同時會標籤的名人中，特朗普被加入標籤的次數最多，有908次，比排第2的拜登足足多出209次。排第3的是CNN首席政治記者Dana Bash，她形容今次辯論為一場「爛戲」，相信不少網民認同說法，她被標籤次數有267次。同樣批評辯論混亂的傳媒人CNN主播塔珀（Jake Tapper）及美國廣播公司（ABC）主持人斯特凡諾普洛斯（George Stephanopoulos）亦於榜中，分別被標籤217及46次。

同場加映：民主黨及共和黨支持者對黑人待遇看法▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

同場加映：特朗普/拜登支持者支持原因逐項睇▼▼▼