爛面斷手Hello Kitty標價50萬元　稱抱了30年　網民：細思極恐

不少人童年時都愛抱着毛公仔或毛毯睡覺，經多年口水鼻涕體味培養後成為難以割捨的陪睡「小被被」。破爛的「小被被」在別人眼中是垃圾，但在主人心目中卻是不能割捨的寶貝，近日內地網絡瘋傳一張拍賣截圖，顯示有人將1隻報稱是1986年產的Hello Kitty毛公仔忍痛割愛，開價由15元改為50萬元（人民幣、下同），簡介中號稱「自己已抱了30多年」，因生活困苦難耐而出售。 只見相中的毛公仔變得灰灰黑黑，有一個個大小不一的洞，身體有縫補痕跡，網民看過相片後都覺得不可思議，有人推測該物品拍賣只是搞笑，亦有人直指事件「細思極恐」，因公仔如被抱了30年，應已經沾了極多口水，等同佈滿細菌的「生化武器」，亦有人想到公仔的主人如今已是大媽級的婦人，「不敢想下去，太恐怖了」。

相中的Hello Kitty一看就知年代久遠，毛色變得灰灰黑黑，臉部有一個個大小不一的洞。（網上圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

內地討論區近日瘋傳1張拍賣網截圖，報稱有關物品是不似貓型的Hello Kitty毛公仔，賣家還用心介紹「寶物」，稱自己已抱了30多年，毛公仔「活潑可愛，乖巧懂事，會賣萌」，而它身上就有數處「純手工打造的補丁」，當中有「35%原皮」，但由於生活困苦難耐，無心摟抱，遂忍痛割愛，該項拍品原開價15元，其後改為50萬元。

產品介紹令人感受到賣家對毛公仔的鍾愛，但一看照片，卻令人想向Hello Kitty大喊一句：「這幾十年辛苦你了！」從照片可見，毛公仔基本上沒有一處是完好的，理應是白雪雪的毛色變成灰黑色，身體泛黃發黑，看照片像嗅到濃烈且年代久遠的發臭口水味，臉部則是重災區，變成容面難辨的「爛臉Kitty」，本來無嘴的公仔，在下巴位置都被開了一個洞，雙眼凸出像快掉出來，耳仔和左手都削短了。

Kitty背面同樣精彩，一個又一個洞當然不會少，後頸更有明顯的補縫痕迹，一看就知經歷了多次「手術」，有網民更指從後看「以為是叮噹」，更有人直言只想到「香港的Hello Kitty藏屍案」。《香港01》記者將拍賣品圖片放到google搜尋，結果發現這個殘破公仔被誤認是貓頭鷹。

【將實物圖片放上Google圖片搜尋器，得出多個石化版貓頭鷹的相關圖片😂😂▼▼▼】

這隻珍藏Kitty震撼網民，其後被轉貼出不同討論區，香港高登討論區亦能見到截圖，有網民指事件似是搞笑，但這隻Hello Kitty的骯髒程度卻不是說笑，甚至認為細想下會知道事件十分恐怖，「要怎樣才能把公仔弄成這樣」、「抱咗30年，係咪無洗過？成隻都浸過口水喎」、「肯定好多細菌，根本係生化武器」，亦有心指如該公仔產於1986年，即距今已34年，如果物主是小女孩，如今是長成大媽，想象中的畫面更嚇人，「大媽攬住公仔嚟瞓個樣，諗到都想嘔呀！」。



不過，亦有人相信這只是惡搞帖文，不是認真出售，在尋到相關相片的討論區內，還有更多爆笑網拍截圖，如「自家養了10年……昨日突然脫皮」的超人模型、以及「會修車的貓」，都令人傻眼▼▼▼

除了毛公仔，不少網民都有珍藏多年的小被被，按圖請看↓↓↓

+ 2 + 2 + 2

網上拍賣平台真是無奇不有，有網民就發現Carousell上竟有人以1500元出售穿過3年、發黃有污迹的名牌Valentino波鞋▼▼▼

網上二手買賣平台Carousell，竟有人以1500元出售自己穿過3年、發黃有污迹的名牌波鞋。（連登討論區圖片）

另外，該賣家亦有將其他波鞋或布鞋放上平台出售，最誇張的一對是穿了5年的New Balance波鞋，同樣標明是30%新。

同場加映：一人一個喺Carousell遇過嘅黐線嘢▼▼▼