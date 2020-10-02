港女賣二手名牌波鞋　穿3年有迹開價$1500　網民：貼錢都要考慮

【拍賣／二手鞋／二手衣物】不少人對「着人舊鞋」都有避忌，如果鞋子已經殘得發黃更是難以接受。有網民在二手買賣平台Carousell發現有人以1500元出售穿過3年、發黃有污迹的名牌波鞋，更「誠實」地標明僅得三成新，從相片可見，鞋底已嚴重磨蝕，內籠的鞋墊甚至已經變黑，一眾網民紛稱「大開眼界」，直言「貼錢叫我着都要考慮下」。

網上二手買賣平台Carousell，竟有人以1500元出售自己穿過3年、發黃有污迹的名牌波鞋。（連登討論區圖片）

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網名「28歲半處女」的網民在連登討論區以「真係有人1500蚊買哩對鞋？」發帖，上載多張Carousell的截圖，只見產品名稱為「Valentino.女神鞋波鞋番（返）工鞋pe鞋」，並在介紹中標明「約30%new，17年開始着，冇單冇盒」。從產品圖可見，粉紅配白色的波鞋甚有年代感，鞋底邊泛黃，底部有明顯污迹且嚴重磨蝕，連原有「Valentino」的字樣都看不清，最令人難以接受是本來白色的鞋墊已變得灰灰黑黑，更有踩過無數次的腳印迹，連品牌名都已褪色。

另外，該賣家亦有將其他波鞋或布鞋放上平台出售，最誇張的一對是穿了5年的New Balance波鞋，同樣標明是30%新。

帖文隨即引起熱議，有網民直言從外觀看，「對對都踩過屎咁款」，而且感覺氣味濃烈，「隔住個mon都聞到陣味」，又不理解「30%點計出嚟？」，但認為5年都未爛可見質素不錯。有人就質疑是否賣給有特別愛好的人，所以要「原汁原味」，「自己都唔洗一洗先」。

翻查資料顯示，該Valentino（華倫天奴）類似款式的波鞋原價約5000元，意大利製造，品牌被形容為「名牌波鞋的始祖」。在Carousell亦見到其他賣家發售Valentino各類鞋子，其中一對同款不同色，看上去十分新淨，鞋墊看來很潔白，鞋底不見明顯磨蝕，標價為600元。

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網上購物易中伏，有網民曾以「一人一個喺Carousell遇過嘅黐線嘢」為題發帖，引來不少人分享自己在網上拍賣平台交易時的奇怪見聞▼▼▼

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