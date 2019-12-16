不捨丟「奶臭味」嬰兒服　超強台媽手製拼布小被被：滿滿是回憶

父母渴望子女健康長大，卻又不捨他們大得太快。日前一名台媽因念舊，不捨丟棄仔仔的嬰兒衣服，竟想到親手一針一線製作「拼布小被被」，更將它們拼合縫在仔仔出生時診所送的包巾上，形容這是「最有紀念性的聖誕禮物」，別具意義。台媽的作品獲大批網民讚好，「獨一無二的小被被」、「手工太強了」，她最後更分享製作小被被的方法，笑言希望以後可以傳承，甚至讓新抱當結婚頭紗。

台媽將仔仔的嬰兒衣服拼合，縫在他出生時診所送的包巾上，做成別具意義的「拼布小被被」。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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該台媽日前在facebook群組「爆廢公社」發文，分享親手製作的「拼布小被被」，她自言很念舊，不捨丟掉仔仔充滿「奶臭味」的嬰兒衣服，便一直收藏至今，最後決定一針一線拼合縫在仔仔出生時診所送的包巾上，非常有意義，台媽形容這是「最有紀念性的聖誕禮物」，當中滿滿的愛及回憶，並希望小被被可以一直傳承下去，將來甚至有機會讓新抱當結婚頭紗。

台媽不捨丟棄兒子的嬰兒衣服，便將它們拼合成拼布小被被，更指是最有紀念性的聖誕禮物。（fb群組「爆廢公社」截圖）

從她上載的照片所見，年約4、5歲的仔仔興奮地蓋上小被被，上面的衣服拼布非常可愛，有青蛙、猴子、海豚、獅子等，更有寫上「I ♥mom & dad」的字句，每一塊都是滿滿的回憶，台媽更用心地將仔仔的照片跟拼布對比，非常有愛。

台媽的作品引起大批網民熱議，大讚手工太強，「是獨一無二的小被被」、「這條一定要幾十年都不洗的小被被」、「太厲害了」。台媽其後分享製作方法，「我是先用紙板剪一個10x10cm，然後每一塊布沿着紙板剪下在一塊一塊縫起來」，有網民表示不捨剪爛舊衣服，台媽笑言因為衣服都發黃及有奶漬，所以很捨得剪，又指希望小被被可以一直傳承下去，將來甚至有機會讓新抱當結婚頭紗。

（fb群組「爆廢公社」）