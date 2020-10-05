網紅七七Duebass獲讚「純到黐線」　因街訪成名　與橋本環奈並論

【七七／Duebass／清純／網紅】連登仔出名挑剔，對來自內地的少女更充滿戒心，但近日有網民在連登討論區上分享1名被讚「純到黐線」的網紅，聲稱一睇照片就覺得不是清純咁簡單，而是連內心也澄澈的境界！這位被喻為「靚絕13億人口」（現在應該升級為「靚絕14億」）的網紅「七七」（Duebass），甚至經常被人拿來與日本千年一遇美少女橋本環奈作比較。 七七數年前就曾在高登討論區上「起朵」，因她當時接受無綫新聞街訪，其美貌隨即引起關注，繼而再被起底，原來她早年從四川來港，且曾在讀樹仁大學讀書。

「七七」獲得連登仔「純到黐線」認證，看完照片之後的確令人有內心也澄澈的感覺。（微博「Duebass」圖片）

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網名「憤怒八抓魚」的網民近日在連登討論區發帖，稱找到了1名「純到黐線」的內地女子，標題尾未加上足足3個感嘆號，令人未看照片已經感受到樓主對少女「純到黐線」的感受是何等強烈！

點擊進入內文之後，即可看到該名內地女子的自拍照及自拍Gif圖，圖中的她乘坐電車，身穿白色圓領T恤及藍色短牛仔褲，一頭啡金色長髮紮起了一條馬尾，加上不時對鏡頭微笑眨眼，早已令一眾男士的內心融化。

↓↓↓「七七」經接因接受無綫新聞的街訪一炮而紅↓↓↓

其實這位少女是內地超級網紅「七七」，名氣十分強勁，早在2015年已經登陸過高登討論區。當時七七還未成名，但因接受無綫新聞街訪而受到注意，並引來起底組尋找她的真人資料。當年起底組查出她的真名是漆昱辰、英文名Sunny、當時就讀樹仁大學、中四時從四川來港。

人紅自然事非多，她在2015年底曾希望眾籌集資出寫真，但被人批評是騙財，最後只能公開道歉。不過寫真事件之後，七七的知名度仍然隨時間而上升，現時其微博已經有近370萬名粉絲，而由工作接洽很多，所以在2017年離開樹仁大學，專注發展網紅事業。

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