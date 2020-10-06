Staycation｜10大搜尋熱度地方曝光！香港排第3　首名估唔「島」

【Staycation/熱門/地點】疫情下幾乎所有人都不能出國旅遊，於是不少人都想以Staycation一過旅行癮。Staycation受惠疫情成為搜尋熱門詞，《香港01》就整理了「Staycation」一字在全球不同地方的搜尋熱度資料，並排列出10大對Staycation最有興趣的地方，當中頭8個地點竟然都與英國甚至是英國王室有關！

3月1日直到10月6日期間，「Staycation」一字在Google Trends上的熱度變化：

（Google Trends截圖）

Staycation在近數個月大行其道，參考由3月1日至今的Google Trends資料，明顯的趨勢變化於6月中出現。在6月中之前，Staycation的搜尋熱度一直維持在偏低位置，未曾突破25，不過之後開始上升，到6月尾激增至這段時期最高點，之後一直在約30至60之間的範圍徘徊。

另外，對於Staycation有興趣的地方亦出人意表。根據Google Trends「按區域興趣顯示」排列的話，首10個搜尋「Staycation」佔比最高的地方，竟然有8個都與英國或多或少扯上關係，而香港就排第3位。這10個地方之中，又有5個屬典型的渡假海島。

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資料來源： 上述資料取自Google Trends，日期由今年3月1日起至10月6日為止。

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同場加映：一名於社交平台擁有近6000名追蹤者的港女，早前在IG上傳在酒店房玩「仙女棒」煙花慶祝生日的影片，惹來網民狠批，事後回應更非常惹火▼▼▼