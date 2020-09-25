Staycation｜港女KOL酒店慶生玩仙女棒火花四濺　回應批評仲惹火

新冠肺炎疫情下，出國外遊仍是很遙遠的事，不少人因而轉戰本地酒店「Staycation」當渡假。近日有人在網上踢爆，一名24歲港女網紅在尖沙嘴一間酒店房間內跟約7名友人慶祝生日時，點燃俗稱「仙女棒」的小煙花棒，畫面「火花四濺」，引起網民關注安全問題。該KOL其後在Instagram回應事件，稱不理解如此多人留意自己，她只是「做自己中（鍾）意嘅事」。

從影片可見，至少8人在酒店房間內圍圈，每人拿起一支俗稱「仙女棒」的煙花玩意並燃點起來。（影片截圖）

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該名擁有近6000名追蹤者的港女，在IG上傳慶祝生日的影片，當時至少8人在酒店房間內圍圈，每人拿起一支俗稱「仙女棒」的煙花玩意並燃點起來，其間不時有火舌掉落地上，感覺相當「牙煙」▼▼▼

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網民直呼危險，萬一火舌掉落易燃物品上隨時可釀成火警，批評她們不負責任、罔顧後果，如果訂的是無煙房間，更加是違例行為。該港女其後在IG的即時動態回應事件，指不明白為何得到這麼多人留意，「好乸大壓力依樣吾（唔）做得果（嗰）樣吾（唔）講得」，稱只不過在做自己喜歡的事，「講到底都只係貪玩」，自己亦不希望出名▼▼▼

有網民認出涉事酒店為美麗華酒店，集團回覆《香港01》查詢指仍在了解事件，唯集團旗下酒店均為無煙酒店，客房內嚴禁吸煙、點火或燃燒任何物品，酒店暫時未有收到有關投訴，亦未發現酒店房間設施被損毀。

小型煙花如「仙女棒」（滴滴金）或「煙花蠟燭」等成近年新興玩意，在街上亦不難買到，但此類產品多數含有火藥成份，大律師陸偉雄接受《香港01》訪問曾指，若蠟燭成份內含有火藥，即屬犯法，又指雖然蠟燭及滴滴金含有火藥較少，但管有、燃放或販賣即屬違法。

根據香港法律第295章《危險品條例》第六條，非法藏有煙花爆竹，最高可罰款2.5萬元及監禁6個月；根據《簡易治罪條例》第四條，任何人燃放煙花爆竹，以致對任何人造成損害或危險即屬違法，可罰款500元或監禁3個月。

早前亦有短片流傳，顯示半島酒店有房間在派對過後一片狼藉，食物殘渣及垃圾，醬料、空酒瓶遍布房間各處，網民紛紛批評香港西客「最難搞」，酒店最終向客人收取約3,000元清潔費▼▼▼

Staycation｜半島酒店房慶生變垃圾場 房客遭罰3,000元清潔費

同場加映：酒店自助餐4大伏位+拆解法▼▼▼