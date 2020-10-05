港媽帶1歲仔去Staycation慶生　狂轟酒店3宗罪　卻遭網民遂點反駁

【Staycation酒店香港】新冠肺炎疫情影響下，熱愛旅遊的港人難以出國，不少人都選擇去「Staycation」一解旅行癮。近日有港媽匿名投稿至facebook專頁，分享與1歲兒子到一間本地酒店Staycation的不快經歷，大數酒店3宗罪，指check-in要等足1小時、泳池設施大多故障、而酒店的兒童遊樂室亦強制所有小朋友戴口罩才可進內，令她表示「下次你請埋我去，我都唔會再嚟」。不少網民看過帖文後，狠批港媽的控訴無理，又指她僅花不到2000元卻要求多多，笑言酒店遇到她這種客人才是「唔好彩」。

港媽狂數酒店全文（節錄）▼▼▼

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該名滿肚怒氣的港媽早前投稿至facebook專頁「家長Secrets」，稱上月底花費約1800元，帶同1歲大的兒子到港島一酒店住兩日一夜慶祝生日，沒料「係噩夢嘅開始」。當日酒店表示下午3時後才開check-in登記入住，雖然港媽提到於3點前到達，惟因兒子感肚餓，一行人決定先醫肚。

午餐後港媽驚見排隊check-in的人龍至少有40至50人，形容「排咗半個鐘，條龍郁都冇郁過」。她認為要花近1小時才能登記入住屬不合理，「試下問下大家，香港有酒店係需要用一個鐘頭去check-in嗎？本人見識比較少，我真係未試過」，遂問職員能否先帶兒子到泳池游泳，並獲同意稍後才完成登記手續。

港媽狠批酒店安排不當，令她與兒子的兩日一夜慶生之旅非常不滿。（《一屋老友記》劇照）

由於港媽未登記取房，需要帶同所有個人行李到泳池，她直指整個過程「超級論盡」。她表示，酒店水療中心容許客人借用3格更衣室，不過其中兩格的門鎖故障，因此她只能「推住BB車同兩個細路喺又黑、又狹小嘅空間換衫」。幾經辛苦到達泳池後，她又發現入口早有人龍，需要排隊半小時才能進入，「嗰刻真係想講粗口」，幸好小朋友也算玩得開心，不過過程中她卻發現「泳池設施10樣嘢有5樣嘢係壞咗嘅」。

翌日吃過早餐後，港媽帶同小朋友到酒店的兒童遊樂室玩耍，甫進內職員便要求其1歲兒子戴上口罩，「我哋有同佢戴，但係我個一歲BB會自己掹走個口罩」。她形容職員因戴口罩問題不斷「騷擾」她一家，甚至想將她們趕離遊樂室，「佢一副『你唔合作我就call人落嚟嘅姿態』，仲call咗個經理落嚟，短短玩嗰大半個鐘頭都好掃興」。

同場加映：一名擁有近6000名追蹤者的港女，早前在IG上傳在酒店房玩「仙女棒」煙花慶祝生日的影片，惹來網民狠批，事後回應更非常惹火▼▼▼

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港媽怒指，酒店內適合小朋友的設施只有泳池及遊樂室，不明白酒店既然重開泳池，並容許客人在泳池範圍不戴口罩自由活動，卻於「一門之隔」的遊樂室要求所有小朋友戴上口罩：「發生喺同一間酒店之內，呢個係乜嘢嘅措施？」她續稱，法例也豁免兩歲以下嬰幼兒於公眾地方佩戴口罩，惟酒店卻要求所有幼童必須戴口罩，直指相關措施會「焗親」小朋友，「如果酒店真係咁為公眾人士着想的話，你又開返個泳池？酒店職員可唔可以有返啲常識？」

最終港媽呼籲家長們千萬不要帶小朋友到涉事酒店，慨嘆「兩日一夜嘅生日之旅，就係經歷埋啲咁嘅嘢」，甚至揚言「其實下次你請埋我去，我都唔會再嚟」。帖文引來網民熱烈討論。

不少網民看過港媽的經歷都笑言大開眼界，認為她付出些少卻要求多多，不禁逐點反駁她對酒店的指控，「大佬你會貪佢1800元好平又食又住，其他人一樣會，咪超多人囉」、「畀咗千八蚊就當自己係貴賓咩」、「時間管理、期望管理、人手管理、危機管理全部唔識，然後周街唱人，遇上呢啲客，酒店都算不幸」。

另有網民認為，樓主本身的防疫意識非常不足，認為為人為己，她與小朋友根本不應外出遊玩，「1歲b出嚟慶生？其實係你兩公婆自己想去咋」、「唔識戴口罩，仲應唔應該帶出街呢，自己做家長用下腦啦」、「個小朋友得一歲大，仲講到帶佢出去公眾地方playroom玩唔戴口罩係理所當然」、「小朋友唔戴口罩玩playroom？我作為家長都會投訴你」。

早前亦有短片流傳，顯示半島酒店有房間在派對過後一片狼藉，食物殘渣及垃圾，醬料、空酒瓶遍布房間各處，網民紛紛批評香港西客「最難搞」，酒店最終向客人收取約3,000元清潔費▼▼▼

同場加映：怪獸家長教兒子當奧客▼▼▼

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同場加映：酒店自助餐4大伏位+拆解法▼▼▼