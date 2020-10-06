10.1黃金周雨衣人龍逼爆黃山　遊客回頭沒退路超崩潰：我後悔了！

黃山最美的風景是人？這樣到底是看人還是山呢。內地新冠肺炎疫情受控，民眾開始「報復性出遊」，剛好遇上國慶黃金周及中秋節連假，留國消費下內地多個景點被「攻陷」。有網民日前上載一條登黃山的影片，可見當天明明橫風橫雨，但滿山都是身穿塑膠雨衣的遊客，塞到要打退堂鼓行落山都難，有遊客在山上吶喊「我後悔了！我不想出來玩了」，被網民笑翻。許多人熱議這已經不是旅遊，而是「長征」了，更突破盲點指出：「拉肚子完蛋了。」

許多內地旅客趁國慶假期湧到黃山，即使下雨又大風，仍穿起膠雨衣上山觀光。（微博影片截圖）

內地當局預計今年黃金周會全國出行人次達6億，因應疫情多個景點都實施人流限制，但也難阻民眾「報復性出行」。安徽著名景點黃山被迫爆，日前有女網民上載影片，顯示黃山上的情況，可見當時風大雨大，但山上還是一片「膠海」，遊客穿着塑膠雨衣無懼風雨堅持登黃山。

影片所見，旅客們穿塑膠雨衣登山，在曲折的山道上組成一條紅黃藍紫色的長龍，現場大雨又大霧，冷雨迎面拍來的感覺應該很難受，有遊客忍受不住大喊：「我後悔了！我不想出來玩了，我想回家。」網民這時將鏡頭轉到後方，只有一條不見盡頭的人龍，根本走不了回頭路，換言之大家都被卡在山上，只能等人龍一點點的動，不少家長還是戴着小孩前往。

山上的人龍長到看不到龍尾。（微博影片截圖）

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內媒訪問了拍片者，她說拍攝的畫面是前往迎客松方向路段，山道很窄只能雙向單人通行，一邊上一邊下非常擠迫，其他路段則沒那麼誇張，例如平地位置人流沒這麼大。黃山景區也指疫情期間正實施人流限制，黃金周的接待上限會控制在3.75萬人內，塞在路上無法動彈的情況只在熱門路線上出現。

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許多網民揶揄登山者「上山看屁股、下山看腦袋」，又笑言看畫面已經知道無路可退，「可能大家都想往回走，只是礙於面子沒人說」。但也有網民坦言，每年的黃金周都會出現類似的畫面，不明白為何還要湧到熱門景點，「這樣的國慶黃金周，絕對是災難，不該再添油加醋地叫好！」

（綜合）

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