佛山翻版澀谷一番街震驚日本　疑官方下令遮招牌掛五星旗即變死城

全球受新冠肺炎疫情影響而紛紛封關，內地佛山竟把日本新宿的歌舞伎町及澀谷六丁目混合複製，成為最新購物商場「南海一番街」。購物街在8月開幕後一躍成為內地網民打卡熱點，街內有不少日本元素，例如日式旗幟、招牌、巴士站牌等像真度滿分。 該景點更吸引到日本媒體早前到來採訪，並惹來日本網民狠批侵犯版權兼嘲諷抄襲日本文化。近日適逢內地國慶，有指官方不滿「一番街」太出位，下令要在假期內「升級大改造」，路牌招牌上的「一番」字樣被遮蓋外，店舖亦要掛出五星紅旗，整條街隨即變死城。

佛山「南海一番街」有不少日本元素，例如日式旗幟、招牌、巴士站牌等亦非常像真。（Twitter圖片）

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「南海一番街」位於佛山市南海區金沙洲，此最新購物商場在今年8月開幕，有傳是扮襲日本新宿的歌舞伎町及澀谷六丁目的街道設計而成，當中可見很多日本元素，例如路面有日文的交通標示、路旁的商店如《頭文字D》的藤原豆腐店和滿佈動漫名字的日文招牌。

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除此之外，路邊又有日本跑車掛上「GT-R」車牌，巴士站則是澀谷附近的都營巴士式樣，短短2個月吸引不少內地網民曾在微博、小紅書等打卡。

但近日內地適逢10.1國慶長假期，一番街突然被官方下令「改裝」，不但是模仿日式的旗幟全部被拆走，招牌、路牌上的「一番」字樣被紅色紙遮蓋，更有店舖亦要被掛上五星紅旗。

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除此之外，路邊又有日本跑車掛上「GT-R」車牌，巴士站則是澀谷附近的都營巴士式樣，短短2個月吸引不少內地網民在微博、小紅書等貼上打卡照片，令商場火速走紅。

但近日內地適逢10.1國慶長假期，一番街突然被官方下令「改裝」，不但模仿日式的旗幟全部被拆走，招牌、路牌上的「一番」字樣被遮蓋，有店舖亦要被掛上五星紅旗，日式風味瞬間被清洗。

（Twitter、微博）