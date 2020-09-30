10.1遊行｜數據分析「月夕行動」熱度　香討網民「支持」另有所指

明日就是10月1日國慶兼中秋節，網上有人號召於多區集結、舉行「月夕行動」等，警方預備出動6000警員嚴陣以待，保安局今日（9月29日）亦發聲明批評有關行動是公然挑戰法治，嚴重破壞公眾安寧和社會秩序，並重申參與非法集結和觸犯暴動罪將面對嚴重刑罰。 究竟「月夕行動」等網上發起的國慶、中秋節行動討論熱度如何？網民關注焦點是甚麼？《香港01》透過Google Trends、各大網上討論區帖文等數據作出分析。

先看看去年10月1日遊行及衝突情況▼▼▼

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網民發起10.1中秋月夕行動 嚴防示威者夜襲 防暴警全面戒備

近日有網民號召市民於10月1日國慶、中秋夜在多區集結。有Telegram頻道聲稱10月1日會號召「月夕行動」的非和平活動，而10月1日前警方已採取行動。警方網絡安全及科技罪案調查科昨日（9月29日）拘捕3名男子，包括1名30歲運輸工人和2名19歲學生，他們涉嫌「煽惑他人縱火」、「煽惑他人造成公眾妨擾」及「煽惑他人非法集結」。

警方並展示多張社交平台截圖及文宣，稱是被捕人的網上煽動言論，包括「月夕行動10/1街頭重聚」文宣和Telegram Channel對話截圖中，提及「火魔磚頭」、「帶三支火魔夠唔夠」等字句。

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保安局今日（9月30日）亦透過政府新聞處發稿，指留意到有人繼續於網上煽動他人明日（10月1日）於香港各區參與未經批准集結，更鼓吹使用暴力，包括攻擊警署、投擲汽油彈、非法堵路等，批評是公然挑戰法治，嚴重破壞公眾安寧和社會秩序，強調參與非法集結最高可判處監禁5年；觸犯暴動罪最高可判處監禁10年；傷害他人身體、管有或使用汽油彈、縱火等嚴重罪行，都可判處長期監禁。

警安及保安局嚴陣以待，網民的反應又如何呢？《香港01》從Google Trends見到，「月夕行動」這關鍵字過去7天都有人搜尋，至9月29日上午6時到達高峰，而「月夕行動」搜尋熱度高峰時，比「10月1日遊行」和「國慶遊行」搜尋熱度更高。

不過雖然「月夕行動」搜尋熱度於9月29日達到高峰，但與早前較大規摸的9月6日「九龍遊行」，以及今年「七一遊行」相比，「月夕行動」的搜尋熱度明顯遠低於前兩者。

（Google Trends）

討論區網民討論「月夕行動」、「10月1日遊行」情況

《香港01》亦整合較多反建制網民留言的連登討論區，以及較多親建制網民留言的香港討論區帖文，發現不同陣營網民都熱烈討論「月夕行動」、「10月1日遊行」，取態則有不同。

連登討論區帖文與「月夕行動」、「10月1日遊行」相關熱門討論詞：

香港討論區帖文與「月夕行動」、「10月1日遊行」相關熱門討論詞：

較多反建制網民留言的連登討論區，以及較多親建制網民留言的香港討論區，都有數十個帖文討論「月夕行動」、「10月1日遊行」，其中連登討論區「支持」及「反對」相關字眼分別「35」及「38次」，數字上相當接近，亦有不少網民關注「送頭」問題，雖然有人認為仍要出來表態，但亦有指目前形勢出力抗爭亦是徒勞無功，反而冒上被捕及重判風險，認為不值得這時候「送頭」。

至於香港討論區較多人討論的「涉TG煽動他人參與101等非法集結及縱火3男被捕包括2學生」帖文，較令人意外的是未見有特別反對趨勢，反而「支持」出現了21次。翻查網民留言，除了「支持警察」，亦有網民稱「支持手足」，因「快啲送死」。也有網民聲稱「支持槍殺」違法的人。由此可能，香討網民「支持」的並非示威者或抗爭行動，而是支持示威者出 來被捕。

綜合Google Trends、連登討論區和香港討論區都顯示不少人關注相關行動，但以上數據綜合Google Trends及一般公開網民意見，未有能包括網上私密群組通訊內容，亦不包括Telegram不公開群組的資訊，由於號召或參與遊行示威屬違法，參與者不會透露個人意向，故現有數據只能看出國慶及中秋遊行的討論熱度不及9月6日「九龍遊行」以及今年「七一遊行」，但仍有一定程度受到關注，由於明日（10月1日）起開始一連4天的長假期，情況可能存在變數。

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