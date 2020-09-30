220磅內地男做縮胃手術後5天亡　過程全國直播醫院稱「手術成功」

【減肥/縮胃/併發症】手術成功，病人卻死亡？內地遼寧1名重達220磅的男子在去年接受縮胃手術，院方更曾因為學術交流原因而在網上直播過程，手術後還聲稱「非常成功」，怎料男子5天後死亡。家屬追究足足1年仍未取得合理回覆，院方表示他們已經道歉，更稱一直希望通過法律途徑解決事件，但未與家屬就賠償金額達成共識。

李先生因為想快速減肥，所以選擇接受縮胃手術，但完成手術後第5天卻死亡。（網上圖片）

48歲的李先生來自內地遼寧省大連市，因為體重達200斤（約220磅）所以到大連醫科大學附屬第一醫院接受縮胃手術，因為他聽過這種手術的減肥效果比較快，事前與跟自己的妻子胡女士及家人討論過，「覺得這個手術不算大，幾天就可以出院」。

李先生完成手術前的檢查後，在去年8月23日接受手術，完成後李先生被推出手術室之際，還能與家屬說話，意識清醒。不過3天後李先生就發高燒，醫生亦多次檢查他的情況。27日，李先生突然抽搐並開始失去意識，右側腹部出現明顯瘀青，當時醫生亦有前來檢查。28日，李先生接受CT電腦掃描後，醫生發現他除了有氣腹、胃周積血，腹、盆腔積液之外，更有脂肪肝和腹壁水腫的問題，令家屬開始緊張起來。同日李先生被送進ICU搶救，但亦返魂乏術，噩耗來得太過突然令家屬都不敢相信。

李先生至今去世已經超過1年，但家屬仍然未得到合理的答覆，故認為他的死與醫院有關。李先生的妻子胡女士就指，最初醫院告訴他們死因是肺栓塞，但他們找過醫生朋友討論，認為徵狀與醫院所描述的不相符，家屬們決定驗屍。

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胡女士在丈夫驗屍後取得「司法鑑定意見書」（驗屍報告）後，當中指出死者「符合因接受腹腔鏡下袖狀胃切除術後，繼發胃漏、急性化膿性腹膜炎、腹腔膿血性積液等，終致感染中毒性休克，多臟器功能衰竭而死亡」的說法。她於是質疑，為何醫院事前沒有預防措施，發生併發症後亦沒有及時跟進。

胡女士更表示，他們有親友發現手術曾在網上直播，但主刀醫生並非屬於該醫院，是另一醫院的專家，「之後該院還稱手術『成功』」。原來李先生進行手術時，醫院正在辦學術論壇，當中有幾個手術直播，而李先生是其中之一，令家屬質疑醫院可能違規。

醫院接受訪問時回應李先生家屬的質疑，指手術直播是正常學術交流，醫生並非外聘醫生。院方又表示，他們與當地衛健部門都重視事件，而他們已經多次道歉，希望透過司法鑑定過失，之後以法律形式決定賠償，不過他們暫未與家屬就賠償金額達成共識。院方最後說，當地衛健部門一直跟進事件，不會偏袒任何一方，希望網民可以理性討論。

（網易新聞）