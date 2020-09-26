內地女司機無故駕車連撞路人3次　被質問即發惡：撞死你我賠得起

一個隨意開車撞人的司機不是馬路炸彈，是馬路核彈！日前山東臨沂發生一宗連撞路人事件，一名駕駛 Land Rover的女司機突然駕車撞向一個女途人，之後還踩油門再撞，前後撞了3次才停下。事後女司機不但沒道歉，還大聲夾惡說「撞死你我賠得起」，又說自己買了巨額車保，可以賠多少就多少。事後公安拘捕這名女子，她因尋釁滋事被行政拘留，引起網民關注，為何她這樣撞人都只是行政拘留，「確實有點背景啊」。

女司機無故撞向途人。（微博影片截圖）

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事件發生於9月18日，捱撞的汲姓女子稱，當時她站在商店前和同事聊天，突然涉事女車主駕車衝過來，眼看快撞到時，她馬上後退一步，惟那名司機還緊接踩油門，撞向她右側，令她整個人彈前一下，身旁同事馬上用手推車嘗試擋住，女司機之後又踩了一次油，撞到她的小腿。

汲女馬上找那個女車主對質，結果對方完全沒有道歉的意思，也不知道她為何要撞人，「第一次威脅要撞死我，第二次說自己有200萬的車險，撞死你還能賠多少錢之類」，揚言撞死你我賠得起，汲女之後報警。不過，內媒也指出如果是故意造成的交通意外，保險是不會賠償。

公安發通布，指已拘捕撞人女司機，正處以行政拘留。（微博圖片）

9月23日，山東公安發通報指9月18日下午2時半，一名周姓女司機無故駕車撞向汲姓女子，並將她撞傷，經法醫檢查發現汲女受了輕傷，涉事的周姓女司機涉嫌尋釁滋事已被行政拘留。

不過內地網民質疑，為何女司機夠膽開車連續撞路人都只是行政拘留，「這吊銷駕駛證吧，屬於殺人未遂了吧？」，又認為可能她真的有點背景。

網民點睇：

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