訂婚後協議不戴套　台男發現女友偷偷避孕即攤牌　卻因一句話捱批

情侶之間最重要就是坦承，牽涉生育的問題就更要有足夠溝通。有台男早前於討論區發文，稱與拍拖3年的女友已訂婚，並協議不避孕，對懷孕事情順其自然。沒料他意外發現女友原來偷偷到診所裝避孕器，遂與對方攤牌，女友亦坦承因擔心婚後生活與理想有出入才避孕，糾結的台男只好發文求安慰，卻因一句話而引來網民批評。

該名台男於Dcard討論區以「女友瞞著我裝避孕器」為題發文，指與拍拖3年的女友感情一直穩定，也互相見過家長。由於已談好訂婚，他與女友近月協議不再使用安全套，「想說懷孕就正好生下來」。

不過日前台男無意中在家發現，女友的抽屜內有一張寫上「子宮內投藥系統」字眼的診症卡，他翻查資料發現該系統是避孕器的一種，而且開始接受治療的日子正正在他們協議不戴套時間附近，遂感到被女友欺騙，「當初不戴套是雙方協議過的，結果又私下偷偷裝避孕器不知道是什麼意思，雙面人？」

台男因避孕器一事與女友吵架，不過訴苦時卻因用字惹來網民批評。（《三流之路》劇照）

台男於是向女友攤牌，女友亦坦承避孕原因，「她認為就算結婚也不想這麼快有小孩，萬一被婆家虐待或是婚後生活不如預期，要離婚的話有小孩很麻煩」，同時提出希望婚後觀察兩三年，確認婚姻和諧再計劃生孩子。

台男大呻，明白一切源於女友的不安全感，「但我感覺到她深深的不信任與提防」。他指與女友交往以來，即使曾經遠距離戀愛，自言仍待對方不差，故感到非常不滿，「有疑慮不坦承不溝通，寧願偷偷跑去給婦產科醫生弄私處，真的有點不能接受，我媽如果知道這件事一定也會很生氣」。

網民也明白台男為何感到介意，不少人留言安慰，並建議他與女友再就生育問題溝通。不過也有不少網民直言，本來同情台男的遭遇，但當看到「給婦產科醫生弄私處」及「我媽知道會很生氣」的字眼便大翻白眼，認為他對避孕的概念有偏差，甚至諷刺他是「媽寶」，質疑他沒尊重女友對生育的意見。

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小寶寶拿住媽媽的子宮環出生，接生的醫生將畫面拍下。（「Khoa sản 2 - Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng」fb圖片）

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