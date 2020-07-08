越南寶寶阻媽媽節育計劃　手持「避孕環」出生　網民：天選之子

看來這個寶寶是注定要出生的，即使媽媽體內有子宮環都阻不了！日前，越南一名剛出生的小寶寶成為焦點，因為他出生竟然手持一個「黃色竹蜻蜓」，其實這是媽媽體內的子宮環。嬰兒的媽媽已經有2個孩子，兩年前置入子宮環避孕，未料之後仍然懷孕，寶寶更拿着原來用來阻止他出生的東西來到這個世界，令網民大呼他是「天選之子」。

小寶寶拿住媽媽的子宮環出生，接生的醫生將畫面拍下。（「Khoa sản 2 - Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng」fb圖片）

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越南傳媒報道，這個孩子在當地海防市的醫院出生，院方更在fb專頁上載幾張他的初生照片。照片由海防國際醫院的醫生在上周二（上月30日）拍攝，寶寶當時還閉着眼睛，雖然剛剛來到世界，但寶寶已經長了不少頭髮，更手握黃黑間的T型子宮環放在嘴邊，扁起小嘴的樣子非常可愛。

產科主任Tran Viet Phuong指孩子的媽媽34歲，之前已分娩過兩次，兩年前在醫院置入子宮環避孕，不過後來她仍然發現自己已經懷孕了5周，該媽媽雖然大感吃驚，但還是打算將孩子生下來。上周二她順利誕下健康的寶寶，體重3.2公斤。

有趣的是，小男孩出生時，媽媽體內的子宮環都跟住出來，寶寶更用手捉實子宮環，醫生見到他拿住子宮環的樣子很有趣，所以拍了一張照片，沒想到因而得到大批網民關注，現時兩母子仍留院觀察。

子宮環本來是可以阻止精子通過及接觸卵子的節育工具，避孕有效率達99%，可以放置5年或更長時間，女性取出後仍然能懷孕，但孩子竟然拿住子宮環出生令不少網民大感驚訝。Phuong解釋，子宮環的避孕成功率並非100%，子宮環置入後有機會從原始位置移離，失去避孕效果，所以新生命有機會誕生。

網民看到照片後大呼是個奇蹟，指寶寶的「求生意志強烈」，還拿着原來用來阻止他出生的「兇器」，「嬰兒：憑這種東西就想阻止我，太嫩了這位太太」。有人更笑言，寶寶簡直是在新手村就打擊了大魔王，「這孩子肯定是下一個魔王」。

（綜合）

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