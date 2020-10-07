墨西哥24歲模特兒辣媽逛街被綁架　被發現與6具屍體埋亂葬崗

駭人聽聞！墨西哥驚傳1名24歲當模特兒的媽媽在街頭被擄走，家屬曾被要求支付贖金，但卻沒有下文，一個多月後當局在一個隱密的亂葬崗找到7具屍體，檢驗DNA後確定當中包括該名被綁架的模特兒。

墨西哥模特兒艾花拉多（Yessenia Alvarado）與家人購物時，被當街綁架。（fb「Yessenia E. Alvarado」圖片）

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墨西哥模特兒艾花拉多（Yessenia Alvarado）是一子之母，兒子只有5歲。她於8月19日與媽媽及親戚在索羅拉州（Sonora）奧夫雷貢城（Ciudad Obregón）購物，突然一班男子出現將艾花拉多抓到一部小型貨車上。艾花拉多的家人翌日收到綁匪電話，說女兒正在他們手上，要他們支付贖金換取釋放艾花拉多，不過之後綁匪一方卻音訊全無。

9月20日，調查部門的反綁架分組取得州內自治區卡哈美（Cajame）一個物業的搜查令，在物業內找到7具屍體，當中2具屍體為女性。艾花拉多的家人認出其中1具屍體身穿的衣服屬艾花拉多，之後再憑DNA測試證實死者之一是艾花拉多。

艾花拉多（Yessenia Alvarado）最後於一個物業內發現，當時她已經死去，附近還有另外6具屍體。（fb「Yessenia E. Alvarado」圖片）

調查部門表示，暫時未能確認其餘6具屍體的身份，形容是次發現驚人。3名同時在該物業內的疑犯已經被捕，他們被認為與這7具屍體有關，法官已經下令在律師及檢控人員處理案件事時繼續拘留3人。

艾花拉多的媽媽指，艾花拉多喜歡與朋友待在一起，亦會在家中陪伴兒子，她在去年3月才從大學畢業，取得社工學位。

（綜合）