媽媽不慎打爛女兒送的生日碗後大哭　過千網民踴躍幫忙尋同款

家人送的禮物，即使只是小小心意，都會變得彌足珍貴。有女學生近日在facebook發文，指其母不小心打爛了一個印有西瓜圖案的碗，傷心得「泣不成聲」，遂向網民求救，希望能在媽媽生日時再送給她。帖文意想不到的反應相當踴躍，過千網民深深被母女情感動，紛紛轉發及替該女生尋找同款產品。

有網民指其母不小心打爛了一個印有西瓜圖案的碗，傷心得「泣不成聲」，遂網上發文求救，希望能在媽媽生日時尋找同款再送給她。（fb「巴打絲打Facebook Club」圖片）

該女生昨日（6日）在fb群組「巴打絲打Facebook Club」發文，指每日放學回家，看到母親坐在床邊哭，泣不成聲，遂立刻放下書包，走到她旁邊查問原因，原來媽媽打爛了樓主在其生日時送給她的西瓜碗，而該碗伴隨了她們一家很久，「見到媽媽咁傷心，我真係好心痛」、「睇得出佢真係好重視母女情」。樓主因而向網民求助，「唔該有冇人呢隻碗？我好想喺佢生日嗰送畀佢」。

帖文不足一天已有過千網民回應，不少人都被這段母女情而深深感動，紛紛翻出自己的同款西瓜碗，願意送給樓主再轉贈其母，亦有人發現淘寶都有出售，整個帖文都非常溫馨正能量，「睇得出香港人有人情味嘅人仲好多」。不過有網民認為，即使買來一模一樣的碗，意義已不在，「不如黐返擺喺屋企仲有紀念價值」，亦有人建議樓主可跟媽媽上陶藝班，親手造另一個滿載回憶的碗。

邊個話香港人冷漠？網民一人一件細數曾被陌生人暖心幫忙的經歷▼▼▼

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