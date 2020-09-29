湯麵穿碗漏湯汁　聾啞外賣員緊張拿手機打5個字道歉　結局超暖心

在午晚市繁忙時段，外賣員隨時要「一單接一單」，有時餐具可能出現破損情況。有台灣女子近日點了外賣湯麵和刨冰，但餐點送到時，因碗有破口湯汁溢出，外賣員有苦難言，比手畫腳表示抱歉，台女才得知對方是聾啞人士。外賣員拿出手機有了2至3分鐘才打出5個字向客人道歉，台女非但沒有責怪，更堅持要付錢，希望給對方一點鼓勵，此舉引來大批網民讚好，欣賞她的善心。

有台女最近叫外賣，惟湯麵送到時卻有湯漏出，聾啞外賣員心急道歉。（fb「爆廢公社二館）

台女昨日（26日）在facebook群組「爆廢公社二館」發帖，指她點了湯麵和刨冰各1碗，但當外賣員送抵時，才發現紙碗破裂，漏出湯汁，外賣員神色慌張地用手勢表示會賠償，樓主才意識到對方原來是聾啞人士。樓主由始至終都沒有動怒，並以超窩心的舉動引起網民熱議▼▼▼

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帖文至1天內已吸引逾2.7萬人讚好，樓主亦反問網民：「如果是你們遇到此狀況，會怎麼做？」吸引近2000個留言，不少人讚賞樓主的善舉，並認為餐點有問題並非重點，最重要的是外賣員的態度。

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