【好人好事】菲傭借糧買奶粉贈家鄉小孩　僱主得知義舉加碼捐$500

新冠肺炎疫情影響全球，多國經濟受到嚴重影響。有網民日前分享好人好事，指家中外傭數月前得知菲律賓家鄉的鄰居因疫情關係，未能上班失去收入，特意「借糧」購買糧食送給鄰居的小孩。傭主得知姐姐的善舉，主動提出捐贈500港元，讓對方再次購買糧食回鄉，收到受助孩子的相片後更表示「感覺十分美妙」，引來大批網民讚好。

有外傭僱主得知家中姐姐自費購買糧食捐予菲律賓家鄉的小孩，自發為對方「加碼」捐出金錢，好人好事獲網民讚好。（fb「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

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該名外傭僱主早前於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，稱幾個月前家中姐姐主動提出「借糧」數百元，並解釋她得知家鄉菲律賓受新冠肺炎疫情影響，不少鄰居未能上班收入頓失，因此特意購買奶粉等糧食送給鄰居的小孩，以解燃眉之急。

僱主得知姐姐的善心舉動，即表示可出一分力，着姐姐毋須繳還已借的薪金，姐姐聞言則表示，如不須還款，她願意自行出錢再次購買糧食。僱主考慮後，決定讓姐姐按原本協議還款，不過他則額外給予姐姐500港元購買糧食送給有需要的小孩。

日前僱主收到姐姐家鄉寄來的相片，可見很多小朋友收到奶粉後開心地拿着合照，令他不禁表示感覺非常美妙，「500蚊直接用嚟幫晒小朋友，中間無行政費」。

姐姐及僱主的好人好事獲網民大讚，直指雙方也很有愛心，「你請咗一個好有愛心嘅姐姐，實在替你開心」、「心地好比什麼都重要，好姐姐好僱主，絕配」、「好有愛嘅樓主，真係要同姐姐有互信嘅關係先會做到嘅善事」、「善良僱主， 又請到善良嘅家傭，實在係正能量」。

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僱主Annie為外傭炮製驚喜，在其生日時怖置屋企一同慶生。（僱主授權圖片）

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