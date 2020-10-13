為什麼總是和「沒用男人」拍拖？3個壞習慣讓你不自覺一錯再錯

「那個女孩子明明是個可愛的女孩子，為什麼每次交往的男友都是奇怪的人」「怎麼你每次都和那種誇張的男性交往呢？」身邊應有這種看男人的眼光差到你覺得不可思議的女生吧。或者，你自己就會被身邊的人問說「為什麼要跟這樣的人交往呢！太浪費了」，是吧。

這次，我們調查了那些不小心就會跟沒用的男人交往的女生。不知道為何就會被這種男生吸引的女性，大部分是完全不聽周圍人勸告的……但是請忍耐，務必讀完這篇。

母性本能過強

母性本能過強，所以越是沒用的男性，越會不自覺地想去管他的事。以照顧孩子的心情照顧他，什麼都寵著他，沒用的男性也就因為這樣而變得更沒用……也就是說，這讓事情變得越來越糟。沒用的男生很多都很會撒嬌，明知不可以卻還是縱容著他們，有如此煩惱的女性也滿多的。

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總是照自己的喜好挑選男友

喜歡的男性若在他人看來是沒用的男人的話，不管過多久，都是個沒用的人。老是選擇同一型的男性，必然每次都會跟沒用的男人交往。「不知道為什麼每次和我交往的人，大家都會有意見……」、「我也知道自己一直在跟沒用的男人交往，但是也不知道怎麼辦？」，對於這樣的女性，我們建議和完全不是你喜歡的類型的男性交往一次看看。

身邊想有一個比自己更沒用的男性

自尊心很強的女性不喜歡被人命令，或是被人說三道四的，因此，會希望身邊有一個比不上自己的男性。因為希望男友可以聽自己的話，於是就和這樣沒用的男人交往了，說到底這樣的戀愛是不會順利的。因為會容易變得看不起對方，而且自己也沒有任何的成長。

覺得怎麼樣呢？應該有很多人覺得上面說的很準，對吧？不要認為「有什麼大不了的，沒有給周圍的人添麻煩，只是和自己想要交往的人在一起而已，就別管我了」，在無法脫身之前，再一次重新考慮看看交往的事情也許更好哦。

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