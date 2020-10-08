疫情下失業轉行揸的士養家　台爸開工驚見乘客是妻子　結局超催淚

新冠肺炎疫情重創多國經濟，各行各業陷入前所未有的寒冬。台灣一名人夫因疫情被裁，為免妻子擔心只好偷偷轉行揸的士維持生計，並請父親代為保守秘密。早前中秋假期，他接到一宗包車生意，於是無奈取消原訂與家人前往墾丁的行程，沒料前往載客時，驚見包車客人就是妻子，而妻子的一番話更是非常感動，帖文惹哭不少網民。

台爸為怕妻子擔心，瞞着對方轉行揸的士，然而中秋的包車生意卻遇上意外驚喜。（《降魔的》劇照）

該名台灣爸爸早前於facebook群組「爆廢公社」分享，指今年3月公司因疫情關係規模縮減，他成為了被裁一員。雖然難以接受失業的現實，身為一家之主的他仍要想辦法維持生計，「我無法難過太久，因為這個地球不會因為我失業停止運轉，貸款公司也不會因我失業不跟我收錢，為了生活我必須賺錢」。

台爸決定瞞着妻子，拿出私己錢，購買一輛二手車轉行當的士司機，不過揸車搵食收入不穩定，「如果要多賺點，一定要跑比一般計程車還要久」，因而引來妻子抱怨，「老婆開始疑問為什麼之前都不用加班，現在卻每天加班」，他則只能推搪過去。

台爸於中秋節開工時，驚見包車的乘客竟是親父母、妻子及小孩。（《降魔的》劇照）

台爸駕的士期間，更一度因收入不足逼不得已需向親父借錢，向父親講解狀況後，他亦要求對方為他保守秘密，幸好後來生意改善，收入回復穩定。台爸說，本來中秋節連假計畫了一家人到墾丁遊玩，可是假期前卻接到包車到屏東的訂單，只能取消旅程，無奈令孩子失望。

開工當天，台爸發現接載客人的地點距離家中只有約500米，到達時竟發現，原來客人就是父母、妻子和小孩。妻子看在眼內，緩緩對他說：「夫妻不需要隱瞞，生活不一定要富裕，你為了我跟寶貝，每天努力開車爸爸都有跟我說，中秋節我就放你3天假。走吧，去墾丁完成你答應孩子的水母漂！」

網民看過台爸的經歷均大為感動，直呼帖文藏有洋蔥，「看完眼眶泛紅了」、「其實有了妻小以後，很多的事情都會變的不得已，很多的苦往往也只能自己吞，因為不想家裏擔心」、「你真的是一個非常努力的好老公，你老婆也是一個非常棒懂得體諒的好老婆」。

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