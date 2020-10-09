淘寶網購兔皮送愛貓　 港女遭鬧爆殘忍　反駁「貓平時都食兔肉」

「怎麼可以吃兔兔？」很多人都對兔肉說不，動物毛毛商品更加是不能接受。不過有女網民近日在facebook分享自己在淘寶網購入9塊真兔皮，還說「貓貓可以有排用」，激起大量網民留言批評，鬧爆她殘忍，又指「以為養得寵物會唔忍心用呢啲嘢」，目前帖文已被刪除。

該港女在fb群組「淘寶開心share」發文，分享自己網購得來的「戰利品」，指剛剛購入9塊兔皮，共120元人民幣（約137港元），「貓貓可以有排用」，並上載2張照片，其中一張是將9塊兔皮攤平展示，顏色不一，有灰或啡色配白色；另一張照片則是一塊兔皮蓋在一隻貓咪身上，形狀如同整隻兔子的身軀。

帖文一出隨即引起過千網民關注，大部份人都批評樓主無良殘忍，不知所謂，又指此舉是繼續助長黑心商人虐殺動物及將真兔活剝皮，「其實兔都係動物，覺得用貓毛殘忍，難道用兔毛就不殘忍嗎？」、「養兔仔個啲，係咪可以買貓皮幫兔皮取暖」，又說如果是為了保暖，蓋條厚毛巾便可。但另有網民認為大家是雙重標準，「好多頸巾、毛領外套同公仔都係用兔毛做」、「雞都係活生生割頸放血，係咪唔食？」

面對網民大量負評，樓主似乎還未意識到自己問題，更留言反駁貓貓不但喜歡咬毛，「貓貓唔食齋喎；佢哋平時都有食兔肉」，不過目前帖文已被刪除。

《香港01》記者於淘寶網發現，多間商舖都有大量兔皮出售，價格介乎1.5元至88元人民幣不等，有些則會標明是「真皮」，不少商店亦會在產品介紹上寫明「保暖用」、「圍巾披肩」及「寵物墊子」等。

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