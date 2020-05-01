新冠肺炎|日「兔島」大久野島遊客數量銳減　兔仔冇人餵營養不良

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續肆虐，日本當地疫情未止，不少民眾亦減少外出，有「兔島」之稱、位於瀨戶內外的大久野島最近因為遊客數量銳減，島上的兔子幾乎無人餵飼，更開始出現營養不良的情況，情況令人關注。

大久野島最近因為遊客數量銳減，島上的兔子幾乎無人餵飼，更開始出現營養不良的情況，情況令人關注。（資料圖片）

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位於廣島瀨戶內海的大久野島，本來是無人島，距廣島縣竹原市忠海町海岸約3公里，戰時曾用作製造化學武器，大量兔子曾被當成實驗動物，被稱為「毒氣島」。戰爭結束後，島上所有兔子被殺及銷毀，曾一度變成杳無人煙的地方。

幾十年後，島上再次發展變歷史級旅遊地點，更在島外引入8隻兔子，讓牠們快速繁殖約千隻，最後成為日本現今打卡好去處的「兔島」。

大久野島最近因為遊客數量銳減，島上的兔子幾乎無人餵飼，更開始出現營養不良的情況，情況令人關注。（資料圖片）

本來大量遊客前往觀光同時，亦會主動餵飼島上兔子，但近日因疫情所困，營運該島碼頭的忠海港運輸公司表示4月的遊客人數銳減8成，由去年同期的21380人，減至2082人。這代表島上兔子的食物及食水將大幅減少，而春天正值兔子繁殖時期，現時恐面臨缺糧及繁殖危機。

由於不忍島上兔子捱餓，目前渡輪碼頭免費提供原本售價200日圓（約14港元）的兔糧，請必須前往島上的人幫忙餵飼兔子。不少網民得悉後大感心痛，「太可憐了」、「拜訪大家幫幫忙」、「疫情快點過去吧，動物是無辜的」。

（Yahoo News JP）

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