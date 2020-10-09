強搶狗女！泰男醉酒隨手抱浪浪回家　醒來決定「負責任」爆紅

做個負責任的男人，講就容易但做到的人真的不多！泰國近日發生一宗暖爆的「綁架」狗狗事件，有泰男醉酒後居然在街上隨手抱了一隻狗女上車回家，同行友人不單沒阻止，還替他拍片。泰男醒來後才知做錯事，一開始以為抱錯了店家的狗，後來才發現原來是隻浪浪，決定負責任收養牠，還分享做新手狗主的日常，被網民讚爆。

狗女原來很抗拒上車，但後來放棄抗拒，看起來很無奈。（「Yutthaphum Kaewekhem」fb影片截圖）

泰男飲醉「綁架狗狗」：

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泰男Yutthaphum Kaewekhem本月2日到曼谷一間mookata餐廳（泰式燒烤火鍋）吃飯，啤酒加紅酒三杯下肚後醉呼呼，同行友人送他回家時，他竟然醉酒佬發瘋一樣和路上一黑一白狗狗玩起來，兩隻狗狗傻呼呼湊近，Kaewekhem撲前抱起黑狗，笑笑口抱入車內，黑狗初時嚇得跳下車，又被他捉住。

幾番來回後黑狗已經放棄抵抗，被Kaewekhem綁架回家。Kaewekhem在facebook分享事件時笑言，同行友人沒有阻止他，還在一直拍片。結果回家後，他就這樣抱住狗女睡了一晚，狗狗乖乖的坐在他身旁「陪睡」，網民們都驚訝牠乖到吠都沒吠。

泰男抱狗狗睡了一夜後......

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Kaewekhem第二天醒來發現家中多了一隻狗，狗狗已經熟悉新地盤，周圍嗅來嗅去。他以為自己偷了餐廳養的狗，馬上帶他回附近商店一問，發現牠應該是被人棄養的浪浪。雖然只相處了一天，但泰男很喜歡這隻狗女，決定收養牠，先幫牠洗澡再帶牠看獸醫，幫牠改名做Moota ，紀念二人相遇的地方。

狗狗「被綁架」後的生活：

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泰男之後常分享當狗主的日常，又形容養狗後人生大變，作息變得健康，還會自動自覺到寵物店買玩具食物進貢，而且他已經教到Moota 不會在屋內大小二便，令他非常自豪，事件也令人狗雙雙在網上爆紅。

（綜合）

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