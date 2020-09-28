農夫車車尾載兩隻大狗奔馳環迴公路　曾伸手凸頭出車　網民批危險

【貨車/虐畜/虐待動物】與寵物兜風遊車河對不少主人而言都是賞心樂事，不過最近網上就瘋傳一條短片，當中可見一部在快速公路行駛的農夫車（Pickup Truck）車尾上竟然有兩隻大狗，隨時可以跳出車外，十分危險。短片引來網民熱烈討論，批評司機已經影響其他道路使用者，同時也會危及兩隻毛孩的生命！

網上流傳短片，可見兩隻大狗坐在1部農夫車的開放式貨物區內，十分危險。（網上短片截圖）

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該條短片在網上多個群組流傳，樓主指短片由朋友拍攝之後再傳送給她，當時車輛由元朗前往上水，問網民應該如何處理。流傳的短片全長12秒，當中可見一部紅色的農夫車車尾載貨區有兩隻大狗，由於載貨區屬開放式設計沒有車頂，其中1隻狗曾經將手甚至是上半身伸出車外，之後即使牠想將手收回車內時亦曾滑手數次才成功。片段結束之前，牠又曾經企高向前望，高度甚至比車頭駕駛艙更高。

參考樓主提供的資料及片中出現過的路牌，相信事發路段為9號幹線的新界環迴公路10A出口的新田交匯處一帶，限速為每小時100公里。事件引來大量網民批評危險：

根據愛護動物協會（SPCA）資料，現時與虐待動物有關的法例為《防止殘酷對待動物條例》，任何人士只要「採取或不採取行動而導致動物遭受不必要的痛苦，即可界定為虐待動物的行為」，當中包括：

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