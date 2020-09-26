暴雨下美孚公園放狗　外傭任由金毛尋回犬變「落湯狗」兼呼喝拉走

香港人生活繁忙，不少狗主都要將放狗的責任交予家中外傭，不過並非每名外傭也像主人般愛惜寵物。有網民周一（21日）於美孚公園跑步時，剛好遇上大雨，期間看到一隻金毛尋回犬站在雨中，即使穿著雨衣也變成了「落湯狗」。樓主指當時聽到附近一名外傭拖着另一狗隻，向金毛尋回犬尖叫呼喝，其後才將牠拉扯帶到涼亭避雨。樓主直言感到憤怒，遂將相片上載至網上，期望能讓狗主注意相關情況。

有網民日前於美孚看到一隻金毛尋回犬站在暴雨中，而帶牠外出的外傭卻沒有即時帶牠暫避。（fb專頁「暴龍C9 嘉芙蓮」授權）

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該名街坊周一（21日）於facebook群組「Mei Foo美孚」及個人專頁分別發文，指當日下午約4時45分左右，跑步至美孚公園附近時，看到一名外傭帶同兩隻大狗外出散步，「其中一隻貌似混種獒犬，啡黑色好多毛，另外一隻就係金毛，兩隻都係著住紅色雨褸」。

她指首次見到兩狗是在西鐵站附近樓梯底，當時並未下大雨，但正在運動的她已留意到外傭會向狗隻尖叫及呼喝，「我只係望一望就算，繼續喺騎樓底來回跑步」。

▼▼早前有網民分享影片，指有外傭帶小朋友到夾公仔店，任由女童在地上亂爬也毫無反應：▼▼

後來雨勢愈來愈大，樓主突然聽到有人尖叫，然後就見到金毛尋回犬在公園路中心淋雨，而外傭與啡黑色狗隻則在涼亭暫避。她續指，當時「淨係聽到姐姐不停尖叫呼喝，仲要由得佢喺度淋雨」，至約5分鐘後，才見到外傭「行出嚟拉扯返金毛入涼亭」。

目擊過程的樓主感到非常憤怒，直言「睇唔過眼」，遂上載相關相片，呼籲居於該區的狗主注意，同時提醒狗主頁負起照顧寵物的責任：「狗狗係你嘅家人，可唔可以唔好假手於人呢？帶咗狗狗返屋企就有責任去照顧佢，唔係交俾『別人』去湊就算！」

帖文旋即引起網民討論，有人直指外傭行為猶如虐待動物，「見到啲工人完全無心帶狗，自己坐低玩電話，啲狗只在發呆等」、「點解任佢俾雨淋？會病㗎，冇陰功」。亦有人認同樓主，認為狗主應自行照顧寵物，「放狗自己放啦，又要養又要放狗外判比工人做，自己淨係想玩狗但係又無心養」、「無時間放狗就唔好養，同無資源照顧小朋友就唔好生，係同一個道理。遇得到好工人係執到，非必然」。