專訪台灣最具人氣「貓網紅」！　黃阿瑪出漫畫紀錄爆笑日常超療癒

萬睡皇朝駕到啦！黃阿瑪的後宮生活兩位奴才志銘與狸貓，這次收集了過往幾年的漫畫作品，推出全新圖文創作書《貓咪超有事》，即將帶著不同面貌的八貓和各位粉絲見面！

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推出漫畫書的原因？

志銘與狸貓透露，當初並沒有特別預設一定要推出漫畫的精選輯，在繪製的時候只是抱持著一步一腳印紀錄貓咪不同面貌的想法，將照片無法拍攝到的畫面以及貓咪真實的性格，以圖像的方式呈現，不過在作品量越累積越多後，他們與出版社討論決定推出漫畫書，才促成了這本全新創作方式的作品。

不過對志銘與狸貓來說，這樣的創作方式反而讓他們更能發揮照片無法達到的功能，虛構的篇章、簡單的小品，不只讓貓奴更有共鳴，甚至讓原先怕貓的讀者可以沒有負擔地閱讀。兩人更會針對繪畫當時的情境為劇情做不同的變化，餵藥的日常、被尿床的怒吼，都能透過逗趣的插畫展現給所有粉絲。

黃阿瑪的後宮生活兩位奴才志銘與狸貓。（Niusnews妞新聞授權使用）

原先全彩的漫畫書只會收錄120頁左右的內容，不過這本足足有近180頁、誠意滿滿的作品，甚至一度被出版社告知「真的塞不下！」，讓兩位奴才只好忍痛把自己非常喜歡的想像篇章刪除：在舊家，時常吵架的嚕嚕和浣腸讓狸貓感到相當頭痛，便透過幻想繪製了兩貓「戀愛」並且和好的故事，雖然內容非常有趣，最後卻因為篇幅關係不得不刪除，雖然可惜，不過大家現在也能在社群平台上看到了！

不過在出版過程中也發生了一些小插曲，原本「不想運動運動會」，是為了搭配東京奧運與文博會才創作，卻因為疫情緣故只好作罷，但已經創作的篇章奴才也不想付諸流水，最後便決定以各自的巡迴展覽以及收錄進漫畫作展出，尤其這一虛構故事完整地將貓咪們的個性表露無遺，好動的柚子對參賽項目躍躍欲試、三腳藏有秘密招式等等的編排，都可以讓讀者更了解照片中看不到後宮的狀態。

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作為奴才最無法忍受的「貓咪超有事」事件？

粉絲們一定都知道，對志銘與狸貓來說，他們最受不了的貓咪搗蛋事件，就屬「亂尿尿」排行冠軍！為了收拾，只好不斷重複洗被子、清洗飲水機等等繁雜的家事，讓奴才都非常頭痛。有時部分較為調皮、強勢的貓咪，也會踰越楚河漢界，去欺負其他無辜的「室友」，時常被欺負的浣腸甚至還學壞去打其他哥哥姐姐，志銘與狸貓只好讓貓咪各自佔有一席之地，避免互相攻擊的事件發生。

當時照顧奶貓的過程？

在今年初推出的《貓咪哪有那麼可愛》中，志銘與狸貓將當時照顧四小虎的狀態如實紀錄，兩人也透露，回想那段時光，最痛苦的依然是「餵奶」的階段。第一次接手奶貓就一次肩負了四隻孩子的生命，每兩個小時就必須餵食，讓初期照顧的志銘苦不堪言，甚至在某次不小心睡了三個小時後驀然驚醒，深怕自己的疏忽會導致小貓的離世，不過那段時光對他們來說雖然疲憊，但看著四小虎漸漸長大，成就感依然滿溢在心中。唯一留下的小花（堵堵）才年僅不到一歲，體型就已經開始追上其他哥哥姐姐，當時的二號體重甚至飆破7公斤，讓奴才雖然驚恐，但還是覺得非常感動。

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出書至今的心路歷程

每年都會透過書籍紀錄後宮生活的志銘與狸貓，從第一本書到現在已經經歷5年時光，從剛開始的興奮、成就感，到現在開始用全新的角度在看待，這樣的改變不只讓奴才反思書本的內容，更讓他們開始審思貓咪們狀態的變化。在拍攝影片時，常常會需要「考古」後宮過去的事件，但人的記憶力有限，書本成為他們回憶與念想的媒介，也成為當時最直觀的心情寫照。

初期的作品，幾乎都是在和大家介紹後宮的成員、來歷，直到現在奴才已經可以用不同的生活日常來和粉絲分享貓咪們的變化，不管是從前親人日後卻變得高冷的招弟、或是搬家後和其他公貓關係變得緩和的Socles， 每一個細微的改變，都成為奴才紀錄與創作的靈感，後宮們隨著年紀增長，作息和性格都和以往有著不同的轉變，讓粉絲更能深刻感受到自己正在與貓咪們共同成長的「依存感」。

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後宮接下來的目標？

與阿瑪相遇的10週年，後宮團隊一起開設小店鋪、巡迴展、獻唱歌曲，還出了兩本書，中途四隻奶貓，針對接下來的目標，志銘與狸貓透露，他們會想開設大型的互動展覽，除了會以後宮的8隻貓為主題之外，也會加入動保、愛護流浪動物的觀念在裝置裡，讓大家除了單純「追星」，還能讓不熟悉貓咪的人學習更多的知識，進而推廣領養不棄養等理念。

除了年初推出的《貓咪哪有那麼可愛》之外，漫畫書《貓咪超有事》中也以童趣方式介紹了許多養貓的日常和崩潰事件，特殊的書衣選材以及豐富的內容，絕對值得各位粉絲收藏實體版！

漫畫書《貓咪超有事》中也以童趣方式介紹了許多養貓的日常和崩潰事件。（Niusnews妞新聞授權使用）

Editor／Sharon Photographer／韓爵蔚 Visual Design／韓爵蔚

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