訓犬師被哥基攻擊　咬人可以無徵兆？圖解狗狗30種動作表達的意思

很多人以為，狗作為人類最好的朋友，就應該乖乖任摸，不管人做出什麼事情都要隱忍。狗作為一種動物，怎麼可能喪失保護自己的本能？遇到害怕的東西會躲開，躲不開的時候警告，要是對方還繼續就會攻擊反抗保護自己！

很多人被咬，就是覺得「狗都會任摸」，於是衝上去摸摸頭，完全忽略狗狗的情緒。其實牠在跟你眼神交接後就撇開頭，不停舔嘴表示自己有點緊張，希望你能夠走開。不懂的人還走上去，就被狗狗認為是強硬闖進自己的空間！一些敏感的狗狗直接跳過吠叫警告，下口就咬！

巨小萌訓犬師最近就被一隻柯基進行毫無徵兆的攻擊，看著很放鬆的狀態，突然咬人還不斷追咬：

雖然國內寵物發展特別迅速，但其實主人的養狗觀念大部分還處於幾十年前。如果還像以前一樣把狗當成看門狗，吃剩飯剩菜，狗掛掉就重新換一隻。如果你把狗當成家人養，給好吃好喝供著，但卻不了解牠的習性，那養狗會變得很難！主人和狗狗相處時間最長，最容易被咬的反而是主人，而且新聞不會報道這些。

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了解狗狗的安定信號 保護自己和其他人

狗狗基本安定信號包括：撇眼、打哈欠、舔鼻、撇頭、身體轉向、坐下、離開、耳朵貼後、夾尾巴……

狗狗的祖先通過群體生活生存下來，一起狩獵覓食，共同保護幼犬，並保護領地不受其他捕食者侵犯。但群體裡的狗越來越多時，肯定會爆發矛盾。如果貿貿然進行打鬥，會增加受傷的狗狗，削弱整個狗群的戰鬥力。所以會導致死傷的衝突是需要避免的，安定信號就是用來平息衝突的信號，告訴對方「我沒有惡意，不想打架，放鬆下來」！

要是對方看不懂自己的安定信號，狗狗會用吠叫繼續警告。比較恐怖的是，一些狗狗完全跳過進一步警告，身體僵一直盯你，突然就撲上來咬。老話「會叫的狗不咬人，咬人的狗不會叫」，也是有一定道理的。

巨小萌之前接受「佛山市伴侶動物保護協會」邀請，為城管執法人員講解執法相關知識。只有了解狗狗知識，才能更文明專業地執法。在保護自己的情況下，倡導使用高效，且盡量是最低傷害的方式。安定信號不止這幾種，有興趣的主人可以了解其他動作，能更深層次了解自己的狗狗。

狗狗30種動作反映的情緒狀態 友善或警戒要分清（點圖放大瀏覽）：

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