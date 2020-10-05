最愛的貓咪去世　小女孩寫信寄去天國給牠　翌日收到最感人的回信

我們都知道寵物壽命是有限的，牠們只能陪伴我們走完一段路，之後就要回汪星球或者喵星球。大人對生死已經理解，但孩子卻並不懂什麼是「去世了」，那個答案太冰冷。當有陌生人主動站出來保護童心時，很多人都被感動了。今天為大家介紹，貓咪去世後小主人為天堂寫信，竟收到回信和禮物的暖心故事。

國外一位5歲的小女孩，前不久失去了陪伴她長大的貓咪。喵星人平時對家裡人都愛答不理，但是對小女孩卻時時刻刻留心，就連睡覺都要在小主人身邊。家裡人曾經還戲稱貓為「貓保姆」，從看著小女孩咿咿呀呀，到她會爬會走路會說話，貓都一直默默的守護著。

小女孩也會把自己的玩具拿給貓和牠一起玩，對牠講自己的小秘密，有時還會為貓咪盛裝打扮，將自己喜歡的小夾子小裙子穿在貓身上。貓也沒有任何不耐煩，無論小女孩怎樣對待牠，牠都不反抗，就這樣陪了孩子5年。

貓已經13歲了，每天懶洋洋的只想睡覺，不再像以前那麼活躍，但對小主人的耐心始終如一。只是一天天過去，牠真的再也沒有力氣了，一天晚上，在全家人的陪伴下，貓去了喵星球，眼睛裡還有太多不捨。小女孩還在睡夢中。

第二天醒來找貓，媽媽告訴女孩，每隻貓都有一個使命，就是找到最愛的小孩，最好的家庭，陪伴他們，帶給他們溫暖和愛，等使命完成，牠們就要回喵星球候命。這時候喵星球裡就會有無數的玩具和零食，有世界上最好吃的貓糧等著貓咪們。如果小孩想貓了，可以抬頭看看，牠就是夜空裡那顆最閃亮的星星。

小女孩有些難過，但是她知道每隻貓完成使命後都必須要回喵星，便問媽媽可以給小貓寫信嗎，她有好多話想對貓咪講。媽媽告訴她可以寫信，但是喵星球非常遙遠，並不確定什麼時候能收到來自貓貓的回信。

本以為孩子只是三分鐘的熱度，且以後會將這件事情忘得一乾二淨，沒想到小女孩卻開始準備起來：媽媽，這是我和TinTin的照片，牠沒有照片，這張我想郵寄給牠。接著小女孩開始為貓咪TinTin寫信……

內容極感人！點圖繼續閱讀小女孩寫的信以及貓咪的回信：

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被善良的郵遞員暖哭了，這份來自陌生人的溫暖，等孩子長大也不會忘記吧！曾經她最愛的「貓」從天堂為她回信，送來了貓咪童話故事書和一隻仿真版的毛絨玩具，告訴她想要說什麼，就對著那顆夜空中最閃亮的星訴說吧，牠在另一頭什麼都聽得到！

在孩子的世界裡，寵物也是和他們一樣平等的，是夥伴是好友是那個可以分享小秘密的不會說話的毛小孩。很多和寵物一起長大的人，即使成年後想起那個曾經陪伴自己長大的毛孩子，心裡還是暖暖的甜甜的。那是可以溫暖一個人一生的東西，藏在心底最溫暖的角落。

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