百佳大抽獎｜1分鐘免費掃貨國際例子！一轉盡掃vs螞蟻搬家邊個好

【百佳大抽獎/1分鐘免費掃貨/攻略】百佳超市在申請第二期保就業計劃後，根據政府要求推出「誠心賞你」大抽獎回饋社會，當中以1分鐘免費掃貨最為觸目！類似活動在外國不時都有舉行，《香港01》就分析外國參加者之中不同做法的分別，並得出策略建議！

百佳推出「誠心賞你」大抽獎，當中以「1分鐘免費掃貨」最為觸目！（網站截圖）

應該一轉盡掃還是螞蟻搬家？相信這是1分鐘免費掃貨活動之中最關鍵的策略，畢竟氣力和時間都有限，想要攞到盡就必需要計到盡！以下是4個參與限時盡掃的成功及失敗例子，大家幸運中獎之後，可以參考前人的做法，再制定最適合自己的策略！

👇👇👇一轉盡掃失敗例子（1）👇👇👇

首先是一個來自馬來西亞的例子，參賽者使用了最常見的「大電視卡板大法」，放平電視後再將各種貨品放上去，推回起點。但可惜因為先天不足及發生意外，策略又未有善用到底，收穫不似如期：

+ 6 + 6 + 6

這位參賽者雖然有賽前計劃，使用了最大路的「大電視卡板大法」，但因為未有善用貨板面積，由推戰利品變成推空氣。螞蟻搬家一轉之後，回頭又再使用「大電視卡板大法」，這次雖然填滿了面積，卻又已經沒有力氣，是失敗中的失敗。

這位參賽者的做法，的確可以算是失敗，是千萬不要做的反面教材。（《食神》劇照）

👇👇👇一轉盡掃失敗例子（2）👇👇👇

再一個德國例子，曾經使用類似的「大電視卡板大法」，一樣未有使用到底。加上此例子的場地大得多，參賽者需要考慮的另一個問題就凸顯了出來：

+ 8 + 8 + 8

從上述德國例子再加上馬來西亞例子可見，想要使用「一轉盡掃」策略，並將「大電視卡板大法」發揮到最大功效及最大槓桿的話，重點在於自己的體能及力氣，還要確切地將策略貫徹到底，不可以中途轉陣成螞蟻搬家，否則只會「兩頭唔到岸」。

使用此策略時亦需要留意，如果規則要求參賽者在完結前需要回到起點，一轉盡掃有風險令戰利品變成0，需要留意時間和自己的極限，但如果可以將來回的腳程時間省下，相信的確可以增加戰利品。

掃貨與賽車一樣，都需要留意極限！（《頭文字Ｄ》劇照）

👇👇👇一轉盡掃成功例子👇👇👇

然後是一個來自荷蘭的成功例子，參加者成功使用「大電視卡板大法」，配合自身體力，贏取大量戰利品：

+ 6 + 6 + 6

這位參加者可謂「大電視卡板大法」的教材式示範，首先方法運用到底，佔掃貨時段約八成時間，只走一轉。同時大電視的面積都得以善用，上面的貨品夠多，的確做到節省腳程時間的效果。最後，加上他體能足夠，推動大電視卡板時猶如一部活體唧車，特別是臂力驚人可以一次過拿起大量貨品，戰績彪炳，實至名歸。

從事實可見，大隻佬使用「一轉盡掃」方法有明顯優勢。﹙資料圖片﹚

👇👇👇螞蟻搬家成功例子👇👇👇

說完「一轉盡掃」及「大電視卡板大法」大法之後，要介紹的就是適用於傾向保守參加者的「螞蟻搬家」方法。以下是一個馬來西亞例子，可見即使是螞蟻搬家，仍然可以取得豐富成果：

+ 11 + 11 + 11

螞蟻搬家比起一轉盡掃，最大的特點在於所花的氣力和體能較少，相信較適合本身運動少的參加者。而且螞蟻搬家有「保本」的功效，不會因為趕不及回去而令戰利品歸0，只要跑得較快，亦有可取之處！

總結而言，參加者使用其中一種策略之前，先要評估自己的能力，例如是否可以推得動大電視卡板及上面的貨品。如果不能，就應該考慮自己是否使用螞蟻搬家，以速度取代力度，多跑幾轉，彌補腳程時間的損失。當然，參加者都需要事先留意地形、環境、貨品分佈等等因素。不過，百佳仍未公布1分鐘免費掃貨的相關詳情，因此上述分析只供參考！

👇👇👇無綫電視在2012年的劇集《換樂無窮》就出現過類似的「一分鐘掃貨」情節，胡杏兒（劇中角色范淑香）教授多個搶貨秘訣技巧，秘決是要拿「又輕又細又貴」的貨品，就算不合用都掃定先，務求在短短1分鐘內搶到盡！👇👇👇

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👇👇👇胡杏兒教你掃貨攻略👇👇👇

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