百佳大抽獎｜頭獎1分鐘免費掃貨　胡杏兒拍劇教10大攻略掃盡貴貨

【百佳大抽獎／1分鐘掃貨／攻略／3200萬】政府第二期保就業計劃要求兩間連鎖超級市場包括惠康及百佳需要回饋社會，其中百佳於今日（10月11日）公布「誠心賞你」大抽獎詳情，提供約32萬個得獎名額，其中10名頭獎幸運兒除了獲100元百佳禮券外，還免費「一分鐘掃貨」更引起網民熱議！ 過往無綫電視節目亦曾出現超巿限時掃貨場面，而2012年劇集《換樂無窮》其中一集就出現過極之類似的「一分鐘掃貨」情節，胡杏兒（劇中角色范淑香）教授多個搶貨秘訣技巧，秘決是要拿「又輕又細又貴」的貨品，就算不合用都掃定先，務求在短短1分鐘內搶到盡！

無綫劇集《換樂無窮》中曾有類似「1分鐘掃貨」的情節，胡杏兒更在劇中教授大家掃貨秘訣！（劇集《換樂無窮》劇照）

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無綫劇集《換樂無窮》中的第3集，主角家庭得到了在超級市場中「一分鐘密密掃」的機會，即是可以在超級市場中「任攞任拎」。劇中胡杏兒就負責做「總指揮」，教授家人在活動中盡量搶到最多、最值錢的東西回來。

一家人幾把口自然意見多，大家最初只想到搶自己想要的東西，例如孕婦要奶粉及尿片、年輕人就會想要薯片汽水，不過胡杏兒就直指這些想法不實際，例如奶粉及尿片又重又大件、薯片汽水之類亦不符合經濟原則，想要在1分鐘內掃到盡，就要有下列注意事項：

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由於搶貨過程中出現多個意外，例如貨架貨品擺放位置與想像中的不同、被場地外親友影響、意外跌倒等等，令劇集中4名成員都空手而回。雖說如此，但劇中的搶貨理論絕對有參考價值，如過程順利，相信可以在「一分鐘掃貨」中滿載而歸！（但首先是你要真的中獎）

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