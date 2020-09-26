百佳超巿賣地捫菠蘿　巿民購入一天後驚變「噴泡菠蘿」：有聲㗎！

菠蘿味道香甜，且含纖維、維他命、抗氧化劑及多種營養素，許多人都愛吃，但有巿民投訴近日到百佳超巿購買「地捫」菠蘿，翌日竟出現「噴泡」情況，該顆菠蘿表面青綠，果身硬淨似未成熟，但切開時發現內裏已變軟，流出大量汁液及發出果臭味，相信已經變壞，因正在發酵而冒泡。《香港01》正就事件向百佳超巿查詢。

有市民日前到百佳超巿購買「地捫」菠蘿，惟回家擺放一天後卻發現「噴泡」。（讀者吳小姐提供）

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讀者吳小姐周四（25日）下午在3時許在九龍城御豪門的百佳超巿，購入1個價值17.6元的地捫（Del Monte）菠蘿，回家後因該顆菠蘿葉子部份仍新鮮，果皮鮮綠很硬淨，相信仍未成熟，便放在袋子內擺放數天讓它變熟。詎料昨晚（26日）聽到家中不時傳出異響，心感奇怪，「有啲吱吱聲，又似摷膠袋聲，以為有曱甴或者老鼠爬入屋，嚇死！」。追查後，竟發現聲音來自放有菠蘿的膠袋，「個菠蘿喺度噴緊白泡」。

吳小姐取出菠蘿查看，見到袋底有些液體，其中1顆「菠蘿釘」不斷冒出白沫，而且發出聲響，「噴泡噴到好大聲，我成日去百佳買呢個牌子嘅菠蘿，試過放耐咗熟得滯出水，但從未見過噴泡」。她指當時再次查看，菠蘿的果實整個仍很硬，外表看來像未熟，卻已傳出少許帶有腐爛的味道。她其後拿刀把菠蘿切開，「表面硬繃繃，裏面原來冧晒，切落去好多汁漏出，爛晒啦」。

經常到超市購買菠蘿的吳小如直指「但從未見過（菠蘿）噴泡」。（讀者吳小姐提供）

吳小姐質疑：「以前百佳啲菠蘿通常廿幾蚊個，今次十幾蚊個，包裝又唔同咗，係咪批貨都唔同啲？」她稱發票已丟掉，菠蘿亦已切開，故不會要求退款，但希望提醒其他顧客多注意。

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