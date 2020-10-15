台美女醫生科學解釋「撞鬼疑雲」　一家四口齊見鬼竟與油漆有關？

不少網友都認同「寧可信其有，不可信其無」，親眼所見的靈異現象更是讓人頭皮發麻。台灣女醫生田知學分享，一對年輕夫妻帶著兩名孩子從台北市區小房子，搬到郊區40多坪的老宅卻感覺陰氣陣陣，一家四口入住後竟看見「不存在的一家人」秒嚇壞，最後找上醫師幫忙，才發現是「油漆」惹的禍。

↓↓↓台灣一家搬家後看見「不存在的一家人」 女醫上門後竟發現… 點圖看背後真相↓↓↓

+ 17 + 17 + 17

你也遇過靈異事件嗎？台灣急診科醫師田知學在節目《醫師好辣》中分享，一對年輕夫妻原本住在台北市小公寓，但在接連迎來兩個孩子後，顧及生活品質決定搬到郊區的40年老宅，價格便宜、空間又大，唯一的缺點房子老舊感覺陰陰的。某日媽媽因工作繁忙無暇陪伴孩子而道歉，孩子竟開口說：「沒關係，有一個姐姐還有哥哥會來陪我玩，他們爸爸媽媽也會來」，另一名孩子也附和地說：「對啊」當下嚇壞夫妻倆。

田知學說，夫妻感覺不對勁，某天晚上睡覺，也親眼目睹「不存在的一家四口」就站在床頭。備受驚嚇趕緊找廟公幫忙，卻無力可解，得到他的指引找上附近醫院的家醫科醫師，剛開始醫師也相信這醫學無法解釋的現象，但到居家訪視後，找到靈異事件發生的原因了。

+ 12 + 12 + 12

該名家醫科醫師發現，40年的老舊房子油漆斑駁，一片片碎裂崩落，小孩子在地上玩耍，摸了油漆再順勢摸了玩具、嘴巴而吞下肚，罪魁禍首就出在「油漆」裡。將油漆刮除下來，果然是數十年前所使用的油漆，鉛含量爆高，再請全家人到院檢驗，發現全部都「慢性鉛中毒」。

田知學說，急性鉛中毒會出現頭痛、昏迷、噁心、意識不清等症狀，但慢性鉛中毒則可透過治療慢慢代謝掉，問題是孩童太早鉛中毒，未來恐出現神經不可逆的反應，學業成績差、注意力不集中，現在的油漆鉛含量已幾乎沒有，但面對生活中其他含有鉛的製品，仍要非常小心。

+ 6 + 6 + 6

田知學提醒，民眾若搬到新房子，建議要重新裝潢、粉刷，將舊漆完全刮除。該名家醫科醫師還特別叮囑工人，在重新裝潢時務必做好保護措施，配戴工地用的N95口罩，因為刮除油漆的瞬間，鉛一直存在空氣中，不知不覺就被吸入身體裡。

被問到為何鉛中毒導致一家人看到同樣的場景？田知學以神經學解釋，因為A已經先設立一個場景，因此當B聽到後也跟著進入，爸媽也是，才會出現一家人所出現的「幻覺」都是類似場景。