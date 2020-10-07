25歲台男行房極頭痛　嘶吼一聲突昏迷　醫生警告：這個時候就要停

男女在做愛做的事時，如果太激烈有時可能導致昏厥或猝死！台灣腦神經內科醫生林志豪近日在節目分享一案例，一名25歲的年輕男子跟女友「啪啪啪」到一半時，突然大叫一聲後昏厥不醒，結果送醫才發現是這個問題而導致輕度中風。

「啪啪啪」到一半倒地不起？送醫才發現輕度中風（點圖放大▼▼▼）

+ 8 + 8 + 8

林志豪在《醫師好辣》中表示，這名男子送來急診時，意識不太清楚，一邊手腳沒力，嘴角歪斜，好像中風的症狀，所以當下立刻幫患者做腦部的檢查，的確發現腦部有一個小點的中風。不過，令林醫生不解的是，這名患者年輕輕輕，怎麼就突然中風呢，畢竟沒有什麼血管性的病史，也沒有什麼不良習慣。

接著，他們為男子進一步做腦血管攝影的檢查，發現患者的血管不像一般一樣順，就像香腸一樣，呈現出一節一節的形狀，正處於「血管痙攣」狀態。此外，醫生詢問女朋友之後，才知道當時兩人正在行房，而男朋友到達一個時間點後，突然大叫了一聲，那時以為只是太刺激才產生的反應，沒想到男友下秒就倒地不起，無論她怎麼叫也叫不醒，只好趕緊帶男友送醫。

+ 8 + 8 + 8

不過好在這名男子的運氣不錯，因為中風很小，所以手腳也恢復的比較快，而經過醫生了解，才發現他在這一個月內，行房的時候就會劇烈頭痛，但是以為自己是喝酒喝到頭痛，所以就不以為意。

林志豪醫生也提醒大家說，如果在做劇烈運動的時候，會突然間爆炸性頭痛，頭非常痛，就一定要非常注意，因為這有可能是血管性的問題，包括血管痙攣、血管剝離或者是一些動脈瘤的問題，通常這個時候都不要過度逞強，還繼續性行為，這是很容易猝死的。