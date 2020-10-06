台妻懷孕6週嚇窒陪診夫:4週前才娶她！醫生以生B冷知識拆綠帽疑雲

懷孕是件喜事！新生命的到來彷彿天上掉下來的禮物，但週數評估有落差，恐引發家庭危機。台灣一名男子某日帶著新婚妻子至婦產科檢查，醫生評估已經懷孕6週，丈夫卻臉色凝重地說：「可是我4個禮拜前才娶她耶！」以為被戴綠帽，現場氣氛一觸即發，醫生也趕緊解釋原因，直呼「不然回去會不會打到流產」。

↓↓↓台夫：「6週？可是我4個禮拜前才娶她耶！」點圖看醫生淡定拆解綠帽疑雲↓↓↓

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被問到性行為後多久可以驗到懷孕？台灣婦產科醫生詹景全在節目《醫師好辣》中指出，若很幸運地性行為當天即為排卵日，且有成功受孕，第5天會著床，才會產生β-HCG絨毛膜指數，此時血液中人類絨毛膜促性腺激素會開始上升，驗孕才驗得到。而著床第9天可從小便驗得，很多人提到「月經該來沒有來」驗小便，大約已經過14天，想要更快速得知是否懷孕，抽血檢驗最快。

媽媽們常討論的「懷孕幾週幾週」，一般人的想法與醫學上的計算有所出入。詹景全解釋，正常來說排卵日來算14天，如果沒有懷孕即為生理期，月經週期以28天計算，但在評估懷孕週數，事實上是以「月經來的第一天」開始計算，如果月經該來沒有來，醫生驗孕時會說「已經4週了」，但若以排卵日來看僅有2週。

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詹景全接著分享曾有一名男子帶著外籍妻子至門診產檢，超音波一照，「我跟她說『恭喜你，（胎兒）已經看到心跳，已經6週了！』」讓一旁丈夫超傻眼：「6週？可是我4個禮拜前才娶她耶。」讓醫生嚇出一身冷汗，因為男子懷疑自己被戴綠帽。

當下診間充斥著緊張氛圍，詹景全連忙解釋，「這個是對的！因為她剛好那一天是受孕日，可以算第6週是從月經來的第一天開始算，所以是沒有錯（月經日與排卵日差2週）。」他鬆了口氣說，還好先生當下有提出疑問，否則返家後妻子後果不堪設想「會不會打到流產，等一下掛急診就來了？」

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詹景全說，後來與病人及家屬溝通時都非常小心謹慎，一定要確定對方聽得懂自己所說的，雙方理解是否有出入，否則可能遇到同一件事情最後因雙方認知差異而出狀況。

振興醫院婦產部醫生李偉浩受訪時解釋，女生的月經通常為了統一計算，以月經來的第一天開始算，而不是最後一天。正常週期是28天＋/－7天，如果週期28天，剛好正中間第14天排卵；如果週期30天，就會變成延後2天在第16天排卵；如果週期25天，就會提前3天變成第11天排卵，以此類推。

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針對該個案，李偉浩說，醫學術語的懷孕週數是從月經第一天開始算，總共40週。 但是大部分女生排卵是月經第14天（第二週）。排卵之後約24小時內受精。 所以如果是醫生說的懷孕週數，會跟實際發生關係大約多了2週。比如醫生說懷孕6週，實際上大約是一個月前（4週前）發生關係懷上的。因為28天剛好是4週，所以懷孕在醫學上也喜歡用週數，否則大小月份天數不同，不好計算。