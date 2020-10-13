熱心菲律賓姐姐清水灣扭紋洞執垃圾　徒步行山路搬走近三十袋垃圾

保護自然環境是每人的責任，但山野不時受到污染，要靠有心人士自發清理！有網民在facebook群組分享圖片，表示在清水灣遇見一班相信是來自菲律賓的姐姐，指她們組團清理垃圾，並從扭紋洞搬走了近三十袋垃圾，移至「200幾米高嘅公路上邊」。

從網民上載的圖片可見，垃圾桶旁邊有數十袋垃圾，全部由菲律賓姐姐們清理。（fb群組「~新手假日行山群組HikingNoviceGroup~」圖片）

↓↓↓有山友於被稱為「將軍澳後花園」的小夏威夷瀑布是垃圾黑點！↓↓↓

該名網民在facebook群組「~新手假日行山群組HikingNoviceGroup~」上載照片，其中可以有數十袋垃圾放在垃圾桶旁邊，十分誇張。他在帖文中指，垃圾是由一班菲律賓姐姐清理的，「喺清水灣扭紋洞搬咗20幾30袋垃圾，上200幾米高嘅公路上邊（冇正式嘅路）」。他指最近香港郊區仍然充滿垃圾，「土生土長的香港人醜唔醜」。

照片引來大量網民正評支持一眾清山的菲律賓姐姐，更強調「自己垃圾自己帶走」的重要性。同時亦有人強調，污染環境或清理垃圾的人都與國籍無關，重點是要愛護大自然。