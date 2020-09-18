【泰環保】露營區滿布垃圾　政府出爆笑奇招教訓遊客　網民激讚

「自己垃圾自己帶走」這句話原來一樣適用其他地方，最近泰國因為疫情關係，不少民眾由外遊改去露營，但部份自私的人士卻在露營區遺下垃圾，令清潔人員工作量大增，更甚破壞環境。當地政府於是出奇招，把垃圾包好再寄給使用過帳篷的人士，提醒他們下次別再亂拋垃圾，其爆笑做法引來不少網民熱烈討論。

泰國政府為了提醒大家要遵守及愛護環境，決定以寄送方式，把執來的垃圾重新包裝好，再寄回曾使用帳篷的人士。（facebook專頁「Top Warawut」圖片）

泰國自然資源和環境部部長Warawut Silpa-archa的facebook專頁「Top Warawut」，近日上載帖文，表示有民眾投訴位於Pha Kluay Mai的露營區被遺留大量垃圾，生怕野生動物會因此誤食塑膠，造成生態破壞，而清潔工人每天亦忙於執拾場地，令工作量大增，情況苦不堪言。

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Warawut Silpa-archa表示當局非常重視問題，為了提醒大家要遵守及愛護環境，決定以寄送方式，把執來的垃圾重新包裝好，再寄回曾使用帳篷的人士，希望他們下次勿再亂拋垃圾。

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不少網民大讚政府的做法，認為對破壞環境的人是種提醒。據當地條例指，如果民眾做出任何影響生態環境及自然資源，最高刑罰為監禁5年，及罰款50萬泰銖（約128,580港元）。

（THAI PBS）

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