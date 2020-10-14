黑心主人打毒針「活埋」　牧羊犬奮力挖開泥土逃出生天

俄羅斯一隻名為「基留沙」（Kiryusha）的7歲德國牧羊犬，日前在主人聲稱對其注射毒藥後被載到森林埋葬，但牠竟奮力挖開泥土出生天，剛巧被駛過的一名女司機發現，緊急將牠送往寵物救援中心治療，成功救回一命。

39歲女司機萊斯特希瓦（Olga Lystseva）當日沿高速公路行駛期間，見到基留沙正在雨中緩慢行走，遂停車上前查看，發現他非常虛弱和疲憊，隨即將牠抱上車及提供食物，然後載到烏赫塔市（Ukhta）的動物救援機構「Kind City」收容中心。她說，在長達150公里的路程中，基留沙一直在熟睡。

收容中心職員透過社交媒體發放基留沙的照片，同時找到牠居於葉姆瓦市（Yemva）的原主人。該名狗主表示，因為覺得基留沙年紀老邁且身患重病，於是決定對牠注射毒藥進行「安樂死」，然後埋葬在附近森林，強調如今感到非常懊悔。

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獸醫對基留沙進行檢查後，證實牠的健康並無大礙，根本沒有狗主所謂的患了重病，身體只是因挨餓和受凍而有所不適。收容中心負責人懷疑狗主只在替其虐狗行為尋找開脫的藉口。

工作人員耶卡特琳娜（Ekaterina Nimak）說，基留沙在收容中心非常冷靜，不會隨意吠叫，很少跟其他狗狗發生衝突。據悉，基留沙現已被當地一個愛狗家庭領養，享受全新生活。