菲律賓狗狗走失3個月　重逢一刻做出人性化舉動　所有網民都哭了

如果有天與愛犬走失，相信你也會心急如焚，很想盡快找回狗狗。 在菲律賓，就有狗主在6月份時，與愛犬失散了。在這3個月裏，全家都像發了一場噩夢，每天都為了要找回愛犬四出奔波。幸好皇天不負有心人，最終人狗重逢，有開心的結局。

爸爸這些日子你去了哪裏？





幸好人狗之間的緣份還未盡，3個月後有人在一個停車場裏遇到一隻很像Coco的浪浪，於是聯絡了Samson。最終人狗重逢，在相遇的一瞬，狗狗高興得瘋狂搖尾，飛撲到爸爸懷裏。 ►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！ 生活在菲律賓的Rustico Samson Jr，在今年6月份時，他家的混種狗Coco意外地走失了。家人縱然焦急地到處尋找，但一直沒有消息。幸好人狗之間的緣份還未盡，3個月後有人在一個停車場裏遇到一隻很像Coco的浪浪，於是聯絡了Samson。最終人狗重逢，在相遇的一瞬，狗狗高興得瘋狂搖尾，飛撲到爸爸懷裏。

【點擊圖片放大看，狗狗Coco與爸爸重逢的感人時刻】

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對於才3歲的Coco來說，這幾個月的流浪經歷一定很不好受。流浪的生活令Coco消瘦了許多，毛髮也變得髒亂。幸好牠沒有生病，回家後很快又回復了精神。Samson在fb裏感性地留言表示，自己實在是個幸運的狗主，能夠再次和愛犬重逢，

我希望其他有養毛孩的人都得到啟發，要緊記毛孩是家中一份子，要好好愛護牠們，就像父母愛嬰兒。 Samson

【人狗重逢一刻很是感人，點擊圖片放大看這聰明狗狗在走失後，如何乘電梯回家】