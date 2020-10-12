流浪狗點解會捨身救陌生人？研究揭共情本能　重溫幾個超暖心故事

外出旅行是一件讓人非常放鬆的事情，但是當意外來臨時，很多事情突然變得不再那麼美好。在險象環生的周圍，流浪狗狗不顧危險挺身而出幫助無助的女孩，格麗斯就是在這種情況下遇到了她的救命恩狗。今天為大家介紹女孩旅行遇到壞人，流浪狗狗捨身相救的故事。

事情還要從格麗斯數年前的旅行說起。在海灘感受著陽光微風的她，正沉醉在周圍的美景的中，卻不想被兩名陌生男士打斷。他們邀請格麗斯喝酒聊天，因為不認識，她斷然拒絕了這個請求，沒想到其中一位男士卻非常無理的開始拉扯她的胳膊。格麗斯有些慌亂，正準備開口呼救，旁邊不知從哪裡衝出來一隻黑色的狗狗，狗狗朝著兩位男士大聲吠叫，並試圖將兩人拉離格麗斯身邊。狗狗氣勢兇猛，凶狠異常，直到兩位男士離開牠才停止了吠叫。

這天正好是格麗斯在希臘的最後一天，下午她搭乘去機場的大巴車，狗狗一直在後面追趕，跟著車跑了好久，這個畫面太讓她心碎了，但是時間太趕，無能為力，也來不及想太多。

之後回到英國，她腦海裡總是想起危難時刻狗狗捨命相救的樣子。明明那麼瘦小，卻那般勇敢的努力保護她，還有狗狗在大巴車後面追著車跑的樣子，讓她越想越心痛。兩週後，她下定決心，這隻狗狗她一定要收養。但是這麼久了，不知道狗狗是否還在？無論如何先去找一找吧！

格麗斯成功找到狗狗並將牠帶回了英國（點擊放大瀏覽）：

她訂好機票後馬上出發，幸運的是在當時出事的沙灘周圍她看到了狗狗的身影，那種失而復得的感覺，終於再見到牠時，女孩淚流滿面。這種感覺太美妙了，那一瞬間突然心裡的石頭落下了，牠還在，太幸運了，真的很感激一切。

隨後在為狗狗辦理了相關收養手續及犬類檢疫證件後，她成功將狗狗帶回了英國，一早為牠準備的狗糧、狗窩和狗食盆狗玩具都在等待著狗狗的到來。清晨她牽著心愛的狗狗在院子裡遛彎，還為牠取名「小辣椒」。狗狗小辣椒對於新家適應的非常快，也很喜歡這個新主人，讓格麗斯意外的是，小辣椒在到家沒幾天後竟然生了6隻狗寶寶！

「太讓人驚喜了！這趟旅行太瘋狂了！小辣椒太聰明了，不僅為自己找到了溫暖的家，還為寶寶做了最好的打算，牠能選我家定居真的太機智了！突然有種自己被套路的感覺，但為什麼覺得那麼甜？」格麗斯對大家說。

小辣椒的可愛狗寶寶（點擊放大瀏覽）：

流浪狗狗幫助遊客被收養的故事在泰國也有發生哦，這隻叫伯恩的狗狗遇到這對澳大利亞夫妻是在泰國的布吉島上，當時是一個大霧天，夫婦兩人清晨在布吉島上散步，卻沒想到遇到了一群凶猛的猴子。猴群朝著兩人不斷嘶吼，隨時準備進攻，可能是想搶他們的背包和食物。

雙方對峙著，緊張的氣氛一觸即發，這時流浪狗狗伯恩從大霧中鑽了出來，站在這對夫妻和猴群之間，一路護送夫妻兩人，直到猴群散去。「很難想像如果不是遇到伯恩，我們會遭遇什麼，真的很感謝牠。」

接下來在布吉島的旅行中，夫妻兩人邀請狗狗一起遊玩，在相處的過程中兩人都覺得狗狗非常聰明，一想到回國後就再也不能見面心底都有些難受，於是兩人商量後決定帶狗狗回澳大利亞，為狗狗檢查芯片，確認牠是否有主人，到為牠做全身的檢查，確認狗狗身體是否健康，花了1800多美金，但兩人都覺得很值得。過程有些複雜，但很有意義。狗狗勇敢善良，陌生人遇到危險也會挺身而出，終於找到了溫暖的家和愛牠的鏟屎官。

很多人對狗狗會救人這一行為產生了質疑，覺得這些都是出於本能，然而最新的狗狗行為研究顯示狗狗其實是具有基本的共情能力的，也就是說狗狗是可以感受到鏟屎官的心情變化，並且對此類情緒做出自己的理解和反應的。主人難過，狗狗會焦慮；主人開心，狗狗會跟著你高興起來；主人傷心，狗狗會默默的陪伴。牠們只是不會說話，牠們什麼都懂，牠們太單純善良，即便是陌生人有危險也會奮不顧身去救。想起了達爾文的一句話：對人的愛已經成為狗狗的本能，幾乎不容置疑！

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