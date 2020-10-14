iPhone 12｜中國網民抵制影響？iPhone中國市佔率第2　出貨量大升

【iPhone 12／蘋果Apple／中國手機市場佔有率】中美貿易戰令中國與美國關係緊張，不少內地網民曾聲言要抵制蘋果iPhone等美國產品。《香港01》翻查數據發現，蘋果iPhone過去幾年於中國市場佔有率一直高踞榜首，但至今年被華為Huawei超越變成第2。不過，蘋果iPhone今年第2季中國市場出貨量，按年大升35%。

（Apple）

蘋果（Apple）凌晨舉行發布會，公布新一代旗艦手機iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max四款機型，5,999港元起就有交易。

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今次iPhone 12首發地區包括中國內地，iPhone 12相關話題亦在微博成為熱搜。

其實隨着中美貿易戰爆發，中美關係持續緊張，不少內地網民都聲言要抵制蘋果iPhone等美國產品。但究竟「抵制」行動對蘋果iPhone影響多大？《香港01》翻查StatCounter網站數據發現，蘋果iPhone過去幾年於中國市場佔有率一直高鋸榜首，至2020年終被華為Huawei超越，惟仍然排名第2，大幅超越小米等其他國產手機品牌。

另外，雖然蘋果iPhone在中國手機市場佔有率被華為超越，根據Canalys資料，iPhone今年第2季中國市場出貨量，仍按年大升35%。

不過以上數據仍未反映iPhone 12推出對中國手機市場的影響，或再有變數。

iPhone香港市場佔有率下跌

StatCounter網站數據亦顯示，iPhone手機香港的市場佔有率有下跌趨勢，2018年12月市佔率高達55.44%，但今年9月下跌至43.8%。