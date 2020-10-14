iPhone 11、iPhone 12邊度買最平？盤點各地價錢　內地貴絕中港台

【iPhone 12發布會／iPhone 11／定價價錢／iPhone 11減價】蘋果（Apple）新一代旗艦手機iPhone 12終於亮相，共有iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max四款機型，首發地區更包括香港及中國內地，5,999港元起就有交易。當然不同地區有不同價錢，《香港01》盤點世界各iPhone 12發售地區價格，中國內地價格竟然貴絕中港台？

（Apple）

蘋果（Apple）凌晨舉行發布會，一如外界預期發表iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max四款機型，並有智能揚聲器HomePod Mini。

先看看iPhone 12各機型售價、新功能、預訂和發售日期▼▼▼

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今次iPhone 12除了中國內地和香港，台灣、日本、美國、英國、澳洲、新加坡、韓國、加拿大、法國等數十個國家或地區都在首發之列，價格則略有不同。

但《香港01》翻查各地方價格發現，4款iPhone 12機型，都以日本價格最低，而兩岸三地（中國內地、香港、台灣）中，以中國內地價格最貴，與香港相差數百至過千元。

iPhone 12 mini及iPhone 12最平國家或地區頭5位▼▼▼

iPhone 12 Pro及Pro Max最平國家或地區頭5位▼▼▼

兩岸三地（中國內地、香港、台灣）iPhone 12售價▼▼▼

iPhone 11、iPhone SE 大減價

iPhone 12推出後，按慣例舊款iPhone都會減價，是入手好時機。《香港01》盤點iPhone 11、iPhone 11 Pro Max及iPhone SE新價，有興趣換機的話可以留意。

iPhone 11及Pro Max最平國家或地區頭5位+香港▼▼▼

iPhone SE最平國家或地區頭5位+香港▼▼▼