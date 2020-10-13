iPhone 12│新iPhone將推出　港佔有率跌？　有款舊機全球最多人用

【iPhone 12/蘋果Apple/手機市場】iPhone 12料於香港時間10月14日凌晨1時面世，盛傳新iPhone售價比上一代平近千元，相信吸引不少人考慮搶購換機。不過有數據顯示，香港近年使用iPhone的人愈來愈少，相反華為手機的市場佔有率則逐漸擴大。 另外，以iPhone型號計，全球最多人用的竟是已推出4年的iPhone 7！

iPhone 12流傳外觀及規格▼▼▼

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蘋果公司早前寄給傳媒的iPhone 12發布會邀請函主題為「Hi, Speed.」（極速，來了。），外界紛紛揣測蘋果將推出首代5G高速流動網絡的iPhone，更有流傳指iPhone 12更是首次有4款不同機型的系列，並將採用類似iPhone 4的中框設計，引起不少人關注。

不過StatCounter網站數據顯示，iPhone手機香港的市場佔有率有下跌趨勢，2018年12月市佔率高達55.44%，但今年9月下跌至43.8%。另一方面，華為憑Leica三鏡頭系統的拍攝水準超越蘋果及三星成功搶客，在港手機市佔率逾一成，而Sony、LG及其他品牌手機的市佔率都有下降趨勢。

市場預測今次或會掀起iPhone換機潮。DeviceAtlas統計，2019年iPhone各型號於36個國家的市場佔有率（調查未有包括iPhone 11系列），結果顯示2016年推出的iPhone 7最受歡迎，其次為iPhone 6S；反而較新的iPhone X、iPhone XS市佔率不高。

而在全球使用iPhone 7最多的國家為日本，多達11.73%人使用；其次為丹麥，市佔率為10.67%。在36個國家中，多達25個國家iPhone 7在眾多iPhone型號中市佔率最高。