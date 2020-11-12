日調查：原來男仔覺得女友咁做就算出軌　只因自己最清楚男性諗乜

「為什麼？你劈腿了嗎！？太過分了……」「咦，那樣不算劈腿吧？你自己還不是一樣，之前……」男生和女生對於各種事物有諸多不同的看法，「劈腿」也是其中一。即使對你而言是劈腿的行為，對男生而言卻不是。或者情況相反，對你而言明明不是劈腿，卻深受男方的責備……這種狀況也可能會發生。

今天請男生回答了他們認為「女友如果這麼做就算劈腿」的行為，希望可以提供各位女性讀者做為避開「誤會」的參考。

原來男生覺得女友這樣做就算出軌👇👇👇

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應該互相確認「怎樣才算劈腿」

看了這則報道，應該有些女生認為「這個男生的看法和我一樣」，也有些女生會覺得「這樣太嚴苛了」或者「也太寬鬆了吧？」。如這般，「劈腿的定義」因人而異。唯一可以確定的是人們總是「嚴以待人，寬以律己」。不論是男生或女生都有著「比起自己的行為，會更嚴格地看待愛侶的行為」的傾向。

假設對你而言，因為覺得「這又不是劈腿……」，所以和男生朋友去喝酒，但是卻被男友痛罵一頓。反之，如果男友「和女生兩人並非工作因素，而是私底下單獨去喝酒」的話，你會怎麼想呢？若對方也和自己做出相同的事，你不會生氣嗎？男生和女生都不希望如此吧。

「這樣又沒關係」……因為自己的「輕忽」，會導致與愛侶的感情不睦。為了避免發生這種情形，應該先確認「如果做了這種事，我們之間就玩完了！」的規則。可以的話，最好是在交往初期就先確認，現在也還不算晚。

「我明明就不是那個意思……」「沒想到你居然會做出那種事……」如果事先約法三章，就可以防止諸如此類可悲的「分歧」產生。只要牢牢地將雙方「劈腿的定義」銘記於心，就不會成為背叛者了。

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